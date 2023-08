Alessia Quarto di C’è posta per te è diventata mamma, nato il figlio che aspettava dal compagno Alessia Quarto, protagonista di C’è posta per te nel 2022, è diventata mamma del suo primo figlio. Era stata tra i protagonisti del people show condotto da Maria De Filippi a causa di un tradimento subito dal marito. Adesso, accanto al nuovo compagno Emanuele, ha realizzato uno dei suoi sogni.

A cura di Stefania Rocco

Alessia Quarto è diventata mamma del suo primo figlio. La donna, diventata popolare con la partecipazione a C’è posta per te nel 2022, aspettava un figlio dal compagno Emanuele, conosciuto dopo la sua prima apparizione in tv. L’annuncio è arrivato attraverso le Instagram stories della donna, oggi influencer da oltre 100 mila followers. “Non è stata una passeggiata, però ce l’abbiamo fatta”, ha fatto sapere la giovane dopo avere condiviso la notizia della sua maternità. Quindi, rivolta alle donne che da anni la seguono sui social, ha concluso:

Quando ho perso il mio primo bambino il mio unico pensiero era di non volere mai più provare ad avere figli. Ho sofferto così tanto che ero quasi diventata pazza. A oggi, con il mio piccolo principe, sono felice di non essersi arresa ma soprattutto auguro a tutte voi di provare presto una gioia così immensa. Vi auguro di credere e riuscire nel vostro miracolo. Auguro a tutte voi di diventare al più presto mamme”.

Perché Alessia Quarto è diventata famosa

Alessia deve la sua popolarità alla trasmissione C'è posta per te. Fu il marito (oggi ex) Giovanni a chiedere il supporto del people show condotto da Maria De Filippi per poter riconquistare la moglie che, dopo avere scoperto un suo tradimento, aveva deciso di lasciarlo. Quella storia, registrata qualche tempo prima, andò in onda a gennaio 2022.Originaria di Boscoreale, un paese in provincia di Napoli, conquistò il pubblico del programma grazie a uno spirito particolarmente combattivo e al linguaggio colorito. Celebre il momento durante il quale, incurante di trovarsi di fronte alle telecamere, svelò quanto l’ormai ex marito aveva accuratamente nascosto al pubblico della trasmissione: il tradimento era stato consumato con una cugina.

La nuova vita di Alessia Quarto accanto al compagno Emanuele

Chiusa definitivamente la relazione con l’ex marito, Alessia ha mantenuto fede al suo proposito di andare avanti con la sua vita. A dicembre del 2022, mesi dopo la fine di quel legame, la donna si è innamorata di Emanuele, l’uomo che sarebbe divenuto il suo compagno e, a distanza di poco più di un anno, il padre del suo primo figlio. Emanuele ex migliore amico di Alessia, le era stato accanto nel periodo della separazione.