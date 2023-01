Ashley Olsen sposa il fidanzato Louis Eisner con una cerimonia segreta in una villa a Bel Air Ashley Olsen e Louis Eisner si sarebbero sposati in gran segreto. L’ex stella Disney e il fidanzato, con cui ha una storia da cinque anni, avrebbero coronato il loro sogno d’amore in una villa a Bel Air.

A cura di Ilaria Costabile

Ashley Olsen ha sposato Louis Eisner dopo cinque anni di fidanzamento. La notizia è stata riportata da Page Six, secondo cui l'attrice, ormai stilista, e l'artista si sono dichiarati amore eterno in una dimora privata a Bel Air, lo scorso 28 dicembre. Non ci sono, infatti, foto o video che testimoniano l'evento, in quanto pare sia stata una cerimonia blindatissima.

Le nozze segrete a Bel Air

Stando ad alcune fonti riportate dalla testata, sembra che i due abbiano deciso di celebrare una cerimonia intima, con poco più di cinquanta invitati, ma senza rinunciare al divertimento, dal momento che si sarebbe protratta fino a notte fonda. La sorella gemella di Ashley, Mary Kate e la sorella minore, Elizabeth, erano presenti alla cerimonia, ma nessuna delle tre possiede degli account social dove è possibile reperire qualche video o foto del lieto evento, che vede il coronarsi di un vero e proprio sogno d'amore. Eppure, già dalla scorsa primavera, la 36enne aveva fatto parlare di sé e della possibilità che si fosse sposata, poiché al suo anulare era comparsa, improvvisamente, una fede nuziale.

La storia d'amore tra Ashley Olsen e Louis Eisner

La storia tra Ashley Olsen e Louis Eisner è iniziata nel 2017, infatti i due furono beccati insieme al Gala in the Garden dell'Hammer Museum nell'ottobre di quell'anno. Secondo il sito Radar Online, però, quando furono avvistati per la prima volta, la loro relazione era in corso da diversi mesi, anche perché già si conoscevano da diverso tempo. Secondo alcune fonti, infatti, i due furono presentati da amici in comune ed erano amici già da qualche anno, prima che si rendessero conto di provare qualcosa l'uno per l'altra. Già nel 2019 si vociferava che i due si fossero anche fidanzati, ma non sono mai stati una coppia particolarmente mondana, tanto che la loro prima apparizione pubblica è stata ad un evento nel 2021, dove sono stati fotografati complici e sorridenti in posa sul red carpet.