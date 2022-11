Armando Incarnato vede Ida e Alessandro dopo Uomini e Donne: “Sono belli, all’inizio non ci credevo” Ida Platano sta trascorrendo qualche giorno a Salerno insieme ad Alessandro Vicinanza, dopo la scelta di uscire da Uomini e Donne come coppia. Nella città natale del cavaliere, i due hanno incontrato Armando Incarnato, ex protagonista dello show, con il quale hanno un bel rapporto di amicizia.

A cura di Elisabetta Murina

Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno deciso di abbandonare insieme Uomini e Donne per vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. In questi giorni l'ex Dama del parterre Over ha raggiunto il compagno a Salerno per trascorrere qualche giorno insieme e iniziare un nuovo capitolo delle loro vite. Nella città campane, di cui l'ex corteggiatore è originario, hanno incontrato un altro protagonista del dating show: Armando Incarnato.

Il commento di Armando Incarnato sulla coppia Ida-Alessandro

Ida e Alessandro sono andati a bere un bicchiere di vino insieme ad Armando Incarnato. L'ex dama ha condiviso tra le sue storie Instagram il video del momento, passato tra scherzi e risate in compagnia. L'ex corteggiatore ha confessato che inizialmente non avrebbe scommesso nulla su di loro, ma ora vedendoli insieme ha decisamente cambiato idea: "Questi ragazzi sono bellissimi, io non ci credevo vi devo dire la verità". Armando ha poi scherzato e, con ironia, ha detto: "La cosa più bella è che questa coppia nasce a Natale come Gesù, che Dio ve la mandi buona". La puntata in cui Dama e il Cavaliere sono usciti insieme dal programma è andata in onda una settimana fa, ma è stato registrato circa a inizio novembre.

Ida e Alessandro escono come coppia da Uomini e Donne

Nella puntata andata in onda lo scorso 23 novembre, Ida e Alessandro si sono seduti al centro dello studio di Uomini e Donne e hanno parlato apertamente dei sentimenti che provano uno nei confronti dell'altra. Sentimenti che sono cresciuti sempre di più con il passare del tempo e della conoscenza, fino alla scelta definitiva di uscire insieme dal programma. "In questi giorni ho capito le emozioni e le sensazioni che mi porti, che sono decisamente forti", ha spiegato la Dama. E anche per il corteggiatore è la stesso: "Le mie sensazioni sono ancora più forti di quelle che provavo prima. I sentimenti nei tuoi riguardi sono troppo forti che oggi non riesco a fare a meno di te". Poi, quasi insieme, l'annuncio di scegliersi e continuare a vivere la loro storia lontano dalle telecamere. "Usciamo?", ha detto Alesssandro. Ida, quasi in contemporanea, ha risposto: "Ho preso la decisione di uscire di qui". Un romantico bacio ha reso ancora più speciale il momento, tra gli applausi del pubblico e qualche lacrima.