Ida Platano e Alessandro Vicinanza lasciano insieme Uomini e Donne, le reazioni in studio Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno lasciato insieme Uomini e Donne per vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Una scelta che ha diviso lo studio, tra Gemma Galgani e Gianni Sperti che augurano il meglio alla coppia e Riccardo Guardnieri e Tina Cipollari piuttosto scettici.

A cura di Elisabetta Murina

Ida Platano e Alessandro Vicinanza lasciano Uomini e Donne insieme. Nella puntata andata in onda oggi, mercoledì 23 novembre, la dama del parterre Over e il corteggiatore hanno deciso di scegliersi e vivere la loro storia d'amore lontano delle telecamre. Una sorpresa per i presenti in studio, a cominciare da Tina Cipollari e Gianni Sperti, oltre che per Riccardo Guarnieri.

Ida e Alessandro escono come coppia da Uomini e Donne

Ida e Alessandro si sono seduti al centro dello studio e hanno parlato apertamente dei sentimenti che provano uno nei confronti dell'altra. Sentimenti che sono cresciuti sempre di più con il passare del tempo e della conoscenza, fino alla scelta definitiva di uscire insieme dal programma. "In questi giorni ho capito le emozioni e le sensazioni che mi porti, che sono decisamente forti", ha spiegato la Dama. E anche per il corteggiatore è la stesso: "Le mie sensazioni sono ancora più forti di quelle che provavo prima. I sentimenti nei tuoi riguardi sono troppo forti che oggi non riesco a fare a meno di te". Poi, quasi insieme, l'annuncio di scegliersi e continuare a vivere la loro storia lontano dalle telecamere. "Usciamo?", ha detto Alesssandro. Ida, quasi in contemporanea, ha risposto: "Ho preso la decisione di uscire di qui". Un romantico bacio ha reso ancora più speciale il momento, tra gli applausi del pubblico e qualche lacrima.

Le reazioni in studio

Nel assistere alla scelta di Ida platano, Gemma Galani si è commossa. Maria De Filippi le ha chiesto il motivo e la dama ha risposto: "Siamo molto amiche, le sono stata sempre vicina. Mi auguro che Alessandro sappia darle tutto l'amore merita". Anche Gianni Sperti ha notato negli occhi di Ida la felicità: "Si vede dagli occhi quanto è serena, spero che lui riesca a darle quello di cui ha bisogno". Diversa la visione di Tina Cipollari, che crede abbiano fatto tutto troppo velocemente e per questo è piuttosto diffidente: “Nel giro di 20 giorni questa coppia si lascia, sentite a me. E’ una cosa troppo affrettata, è un fuoco di paglia…”. Impassibile Riccardo Guarnieri, che con Ida ha avuto in passato una lunga frequentazione: "Ho accumulato tanta di questa indifferenza che non ho nulla da dire”.