Antonella Mosetti e la stoccata a Elena Maraga per OnlyFans: "Chi fa l'insegnante non può fare questo lavoro" Antonella Mosetti a Verissimo sferra un colpo alla maestra licenziata per OnlyFans: "Chi fa l'insegnante non può fare questo lavoro". La showgirl rivela tutto prima di partire per l'Isola dei Famosi.

Bomba a Verissimo. Antonella Mosetti non ha usato mezzi termini nell'intervista rilasciata a Silvia Toffanin il 3 maggio, dove ha parlato senza filtri della sua attività su OnlyFans e ha lanciato una stoccata che farà discutere nei confronti di Elena Maraga, l'insegnante finita al centro delle polemiche per essere stata licenziata dall'asilo proprio per i suoi contenuti sulla piattaforma per adulti.

La stoccata all'insegnante licenziata

"Chi fa l'insegnante o l'infermiera non va molto d'accordo con questo lavoro," ha dichiarato senza mezzi termini la Mosetti, tracciando una linea netta tra la sua carriera e quella della maestra finita nella bufera. "Io invece ho sempre lavorato col corpo. Una volta si facevano i calendari, oggi ci sono le piattaforme." La showgirl ha giustificato la sua scelta professionale di vendere le sue foto di nudo come una naturale evoluzione della sua carriera: dalla televisione alle piattaforme digitali, dal piccolo schermo alla gestione autonoma della propria immagine. "Non lavorando più in televisione ho pensato di diventare una piccola imprenditrice della mia immagine e fare due soldi, che comunque servono," ha spiegato.

Una foto di Antonella Mosetti.

Da OnlyFans all'Isola dei Famosi

D'altronde, il momento per Antonella Mosetti è strategico: la soubrette è pronta per un ritorno in grande stile sul piccolo schermo. Da lunedì 5 maggio sarà infatti una delle concorrenti dell'Isola dei Famosi, nella nuova edizione condotta da Veronica Gentili con Simona Ventura nel ruolo di opinionista. Un ritorno che segna una nuova fase per la Mosetti, che nell'intervista ha confessato di aver utilizzato OnlyFans anche per mantenere alto l'interesse sulla sua immagine: "L'ho fatto anche per tenere in hype la mia immagine. È un modo nuovo di lavorare."

La difesa del ritocchino estetico

Non sono mancate le confessioni sulla chirurgia estetica, altro tema che la Mosetti affronta senza ipocrisie: "Chi è che non ha fatto il botox? A noi piace specchiarci e sentirci bene con noi stesse. Non è vero che non importa". La showgirl ha persino lanciato una provocazione, paragonando i benefici della chirurgia estetica a quelli della terapia psicologica: "A volte, una cosa fatta bene e giusta è anche meglio di uno psicologo. Non ci vedo niente di male se fatto giustamente".

Antonella Mosetti (a dx) e la figlia Asia Nuccetelli.

La rivelazione sulla figlia Asia Nuccetelli

Il momento più sorprendente dell'intervista è arrivato quando ha parlato del rapporto con la figlia Asia Nuccetelli: "Me ne hanno dette di tutti i colori per aver mandato mia figlia dal chirurgo estetico". Antonella Mosetti ha difeso con fermezza la sua scelta: "Era maggiorenne, rischiava di andare da sola e mi sono detta facciamo l'intervento al naso insieme. L'ho portata da un grande medico e da lì ha iniziato a volare."