Antonella Mosetti attacca Alessia Fabiani all'Isola: "Non lavori più in tv da una vita", poi il chiarimento Le tensioni tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani all'Isola dei Famosi avevano fatto discutere già nella scorsa puntata. Nell'appuntamento in onda lunedì 12 maggio le naufraghe hanno parlato del loro litigio.

Nella scorsa puntata dell'Isola dei Famosi, aveva fatto molto discutere il litigio tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani, che si erano accusate a vicenda di fare strategie, mettendo da parte la loro amicizia. Le immagini del reality trasmesse lunedì 12 maggio, invece, hanno mostrato una distensione dei loro rapporti e una vera e propria riappacificazione tra loro.

Le tensioni tra Alessia Fabiani e Antonella Mosetti

A scatenare le tensioni tra Alessia Fabiani e Antonella Mosetti sono state le nomination della scorsa puntata. Nelle immagini che ripercorrono i loro attriti si sente Mosetti dire: "Guarda cosa ti sei rivelata. Spari me*da. Spari cattiveria su chi ti aiuta. Non mi hai salvata dopo tutto quello che mi hai chiesto di fare. Ecco perché questa donna qui non sta più in tv da una vita". Subito dopo, però, il filmato ha mostrato un momento di riavvicinamento: le due si sono sciolte in un abbraccio, con Fabiani che ha provato a consolare Mosetti. "Qui mio padre mi manca di più, pensavo di stare meglio ma invece è peggio", ha confidato in lacrime la concorrente.

L'abbraccio tra Antonella e Alessia: "Tra noi è acqua passata"

Nonostante le parole forti, quindi, tra loro è tornato il sereno. Le due, in diretta dalla Palapa, hanno spiegato a Veronica Gentili di aver chiarito le cose. "Siamo stati catapultati in una realtà che non imaginavamo mai. Io chiedo scusa ad Alessia se non ho usato una versione light di quello che volevo dire e per essere stata estrema" ha esordito Antonella Mosetti. Per poi aggiungere: "Io sono una donna di pancia nel bene e nel male, sono una donna vera. A volte sbaglio, abbiamo avuto modo di chiarire. Anzi se mi vuoi nominare, nominami". Anche per Alessia Fabiani è acqua passata: "In realtà dopo l'accaduto della scorsa puntata per me il salvataggio era già parato. Non ho visto cattiveria, chiedo scusa se ho sbagliato e basta. È risolta così per me".