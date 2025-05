video suggerito

Antonella Mosetti contro tutti: "Giornalisti pessimi, ora dico la mia verità" Antonella Mosetti spiega l'addio all'Isola dei Famosi: "Articoli sbagliati e giornalisti pessimi". L'ex showgirl attacca chi l'ha criticata e promette di usare meglio Instagram per raccontare la sua verità.

L'addio anticipato di Antonella Mosetti all'Isola dei Famosi continua a far discutere, ma stavolta è la diretta interessata a rompere il silenzio con toni decisamente polemici. Attraverso una storia Instagram pubblicata nelle ultime ore, l'ex showgirl ha lanciato un attacco frontale contro la stampa e chi l'ha criticata per la sua decisione di abbandonare il reality.

Lo sfogo social: "Articoli sbagliati e vicissitudini che mi hanno ferita"

"Alla luce di articoli sbagliati ci tenevo a spiegarmi un attimo", esordisce Mosetti nel lungo messaggio pubblicato su una storia Instagram. Una precisazione che suona come una dichiarazione di guerra contro chi, secondo la sua versione, avrebbe distorto la realtà dei fatti. La showgirl racconta di essere "uscita dall'isola per via di tante vicissitudini fisiche e mentali che, purtroppo, non mi hanno permesso di continuare la mia avventura". Una spiegazione che va oltre il lutto per la perdita del padre, motivo ufficiale dell'abbandono, e che lascia intendere problematiche più complesse vissute durante la permanenza in Honduras.

L'attacco frontale: "I giornalisti sanno essere pessimi"

Il passaggio più duro del messaggio riguarda i media e chi ha commentato la sua uscita di scena: "I giornalisti purtroppo sanno essere spesso pessimi". Un'accusa diretta che rivela quanto Mosetti si sia sentita ferita dalle ricostruzioni giornalistiche della sua esperienza nel reality. La critica si estende a chi l'ha giudicata senza conoscere i retroscena: "Sono stata tirata in ballo insieme a due ragazzi che potrebbero essere miei figli e questo mi dispiace molto. Specialmente perché mi avete conosciuto in queste 3 settimane e avete visto che persona sono". E ancora: "Ho quasi 50 anni e non so usare i social probabilmente", confessa, aggiungendo di aver "pubblicato una storia con una sigaretta in bocca ma questo non significa che io mi stia divertendo".