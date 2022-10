Antonella Clerici e Vittorio Garrone innamorati a Milano, dopo sei anni è amore come il primo giorno Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono più innamorati che mai, come dimostrano gli scatti per le strade milanesi dove si scambiano sorrisi ed effusioni.

A cura di Ilaria Costabile

Foto del settimanale Chi

La storia d'amore tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone continua a gonfie vele. Dopo sei anni di relazione, i due sono più affiatati che mai, come dimostrano anche le foto pubblicate sul settimanale Chi, dove i due camminano mano nella mano, felici e spensierati per le strade milanesi, per poi dirigersi nella loro abitazione in provincia di Alessandria, immersa in un bosco in cui viversi momenti di tranquillità e intensa complicità.

Gli scatti d'amore a Milano

L'imprenditore toscano si trovava in quel di Milano per un'appuntamento con la figlia, Agnese, per poi raggiungere la sua compagna dopo un incontro di lavoro. Sguardi complici, sorrisi, chiacchiere sotto voce e un bacio appassionato, dopo un fugace giro da Armani, come riportato sul settimanale Chi, dove campeggiano le foto di questo amore, così bello e maturo. Nonostante i due stiano insieme da sei anni, e abbiano costruito un loro nido d'amore lontano dalla città, dove vivono insieme a Maelle, la figlia della padrona di casa di "È sempre mezzogiorno".

L'intenzione di non sposarsi

Eppure, nonostante la relazione prosegua a gonfie vele, i due non pensano di voler fare un passo successivo, ovvero quello del matrimonio. "Non sposerò Vittorio" ha dichiarato Antonella Clerici in un'intervista recente al Corriere della sera, nella quale ha sottolineato come il loro legame non ha bisogno di una nuova conferma, come può essere quella del matrimonio, anche perché ha alle spalle due unioni che non sono andate propriamente a buon fine: "Non mi porta bene" ha infatti scherzato la conduttrice, che quindi ha ribadito che la loro relazione funziona più che bene anche così, senza l'orpello del matrimonio, che andrebbe solo a sottolineare ancor di più un sentimento che già c'è e li unisce fortemente e che li vedrà l'uno accanto all'altra ancora per lungo tempo.