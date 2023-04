Annamaria Bernardini De Pace: “I divorzi dei vip? Sono sempre le donne a dettare il cambiamento” Raggiunta da Novella 2000, colei che è conosciuta come la più nota “avvocata dei vip” analizza questo momento storico in cui i vip divorziano uno dopo l’altro.

Il divorzio nel mondo dei vip non ha segreti per Annamaria Bernardini De Pace. La celebre ‘avvocata dei vip' si è raccontata a Novella 2000, analizzando quello che sembra essere un momento storico determinante per i legami dei famosi, che ormai sembrano sciogliersi uno dopo l'altro. È finita tra Francesco Totti e Ilary Blasi, come è ormai noto, ma anche tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì e tra Brian Perri ed Elisabetta Canalis. Persino Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sembrano scricchiolare. L'avvocata dei vip rivela: "Sono sempre le donne a dettare il cambiamento".

Le parole di Annamaria Bernardini De Pace

Agli occhi della gente, l'idea del divorzio è cambiata molto: "All’inizio appariva come la cosa più sconvolgente del mondo. Lo è rimasto, tuttavia si è volto da “dramma senza fine” in “dramma approcciabile”, spiega.

Se un matrimonio falliva si restava sposati sulla carta e agli occhi della gente, ma, all’insegna dell’ipocrisia, i coniugi conducevano vite parallele in caso di amanti. Queste ultime oggi non sono più disposte ad accettare di essere liquidate con piccoli capitali, perciò obbligano i mariti al divorzio. È la riscossa delle compagne clandestine, le quali pretendono di essere legittimate. Nel 76 per cento dei casi è una decisione della donna. I maschi, fosse per loro, sceglierebbero la famiglia, seppur essa vacillante, senza rinunciare ai propri comodi al di fuori delle mura domestiche; tradimenti inclusi. A meno che l’amante non rivendichi il diritto di uscire allo scoperto o la moglie, giunta a saturazione, non chieda il divorzio. Morale della favola, in un modo o nell’altro, è comunque la donna a dettare il cambiamento.

"Non è vero che sono un algido monolite"

L‘avvocato matrimonialista si era già raccontata a "Belve", rifiutando ogni domanda su Francesco Totti e mostrando una parte di sé che andava a confermare quello che si dice di lei, del fatto che sia rigida e ferrea, ma a Novella 2000 ammette:

Che io sia un algido monolite è leggenda metropolitana. Invero sono la persona più dolce che si possa immaginare. Provi a chiederlo ai miei amanti, alle mie figlie, ai miei generi o ai miei nipoti. Coloro i quali hanno al proprio attivo parecchie vittorie diventano in automatico antipatici, o peggio cattivi, pertanto non mi stupisce che di me si pensi questo.

Ma quanto costa farsi difendere da Annamaria Bernardini De Pace? Lei assicura: