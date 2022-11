Annamaria Bernardini De Pace: “Molti mi vorrebbero morta, ho paura ad uscire di casa” L’avvocato matrimonialista Bernardini De Pace a Belve rifiuta ogni domanda su Totti dopo l’accordo saltato con l’ex Capitano. “Il 70% dei miei clienti sono uomini, li considero il sesso debole. Alle donne faccio pagare a rate, a loro tutto subito: non si sa mai cosa possono fare”.

Annamaria Bernardini De Pace è nota per essere l'avvocato matrimonialista più piccato in Italia. Ospite a Belve, rifiuta le domande di Francesca Fagnani sul caso Totti, dopo aver lasciato l'incarico per mancati accordi con l'ex Capitano. "Totti chi? Non so di cosa parla", glissa l'avvocato che racconta cosa l'ha portata ad avere la fama di belva. "Chi non mi ama è perché sono prepotente, aggressiva", confessa. "C’è una leggenda che sono cattiva ma non è così".

Perché Bernardini De Pace non esce mai di casa da sola

A 74 anni Bernardini De Pace conserva tutto il suo fascino consapevole. Si reputa una donna seducente, ma al tempo stesso conferma arroganza e prepotenza tra i suoi difetti. È ciò che l'ha portata ad avere una carriera di successo nelle separazioni di molti personaggi noti dello spettacolo e ad avere, come conseguenza inevitabile, più nemici che amici. "Molta gente mi vorrebbe morta, ho quasi paura da uscire, da 18 anni esco sempre col mio autista, non solo mai sola", confessa a Fagnani. "Una volta ho persino trovato sul mio pianerottolo di casa una specie di bomba", racconta. "Oggi il 70% dei miei clienti sono uomini, li considero il sesso debole. Prima invece erano soprattutto donne. A loro faccio sempre pagare a rate, agli uomini tutto subito: non si sa mai cosa possono fare.. scappare, innamorarsi di un'altra".

L'assegno di mantenimento più alto che ha ottenuto per una cliente

Tra le donne che ha difeso c'è la moglie di Gabriele Muccino che non gliele ha mandate a dire: "Dice che schiaccio la vita delle persone come noci solo perché ha perso tutto, è normale", chiarisce Bernardini De Pace. "Ci tanto tanti vip poi che non pagano. Sono convinti che basti accostare il loro nome al mio per aver saldato i conti. Asia Argento e Nina Moric ad esempio non hanno mai pagato, perché penso che non abbiano nulla", ammette. "L'assegno di mantenimento più alto che ho ottenuto per una mia cliente? 150mila euro", spiega l'avvocato che suscita l'ironia della conduttrice. "Teniamoci in contatto".