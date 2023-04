Armando Incarnato lascia Uomini e Donne: “Nessun provino per il GF Vip, mai senza Maria De Filippi” Armando Incarnato lascia Uomini e Donne dopo essere stato accusato da Aurora Tropea di avere fatto un provino per il Grande Fratello Vip. “A Maria De Filippi voglio bene come una sorella, non andrei altrove”, ha dichiarato prima di abbandonare lo studio.

Caos nella puntata di Uomini e Donne di martedì 11 aprile quando Armando Incarnato, volto storico della trasmissione, ha deciso di abbandonare il programma dopo essere stato accusato di avere un manager e di avere sostenuto un provino per entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip.

Le accuse di Aurora Tropea

“Lui ha 7000 manager ed è tutto una continua pubblicità”: questa dichiarazione di Aurora Tropea ha scatenato la reazione di Armando in studio.” Fammi nomi e cognomi. Io non ho manager né agenzia”, ha alzato la voce l’uomo ma Aurora ha rilanciato e rivolta a Gianni Sperti ha svelato: “Gianni, sai perché Armando è qui? Perché questa estate ha provato a fare il provino per il GF Vip ma gli hanno detto che non lo prenderanno mai”. Furiosa la reazione di Incarnato che ha chiesto a Maria De Filippi di verificare e ha abbandonato lo studio, nunciando che sarebbe tornato solo se fosse stata Aurora ad andarsene:

Devi chiedere e poi lei deve andarsene, altrimenti me ne vado io. Non ho mai fatto provìni per altri programmi. Io adesso me ne vado. Quando tu, Maria, avrai capito che non ho fatto niente tornerò. Non mi fermo, sono anni che mi faccio il fegato amaro. A me non serve né il Grande Fratello né l’ìIsola dei famosi. Me ne vado. Per me sarebbe gravissimo avere fatto questo provino. Se volessi fare il GF o l’Isola avrei fatto il provino, ma non l’ho fatto. Ho chiesto a Maria di prendere informazioni e dopo che lo avrà fatto forse tornerò, ma Aurora deve andarsene. Si deve assumere la responsabilità di quello che ha detto. Non mi sognerei mai di andare in un altro posto se quell’altro posto è diverso da te. Ti voglio bene come una sorella.

Armando Incarnato: “Non consento a nessuno di sporcare il mio cammino”

Una volta terminata la messa in onda della puntata, Armando ha meglio spiegato i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare, almeno temporaneamente, il programma: “Non consento a nessuno di infangare, sporcare o minare il mio cammino fatto di stima, lealtà e rispetto immenso nei confronti di Maria e delle persone che lavorano con lei. Avete usato cattiveria astio e invidia per mettermi in ginocchio ma vi serve ben altro per farlo. Da piccolo mi hanno insegnato una cosa: le cattiverie restano a chi le fa, perché chi le riceve prima o poi le dimentica. Per info e collaborazionI contattate sto C…. perché il manager é impegnato”.