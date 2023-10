Anna Pettinelli contro Antonella Fiordelisi: la risposta “al veleno” dell’ex gieffina dopo nove mesi Ai tempi della sua partecipazione al Gf Vip, Anna Pettinelli aveva postato un messaggio piccato su X (ex Twitter) contro Antonella Fiordelisi. A distanza di nove mesi, l’influencer ha deciso di rispondere: “Sono dalla parte di tutti i professori di Amici, o quasi, il quasi si chiama Anna Pettirosso”.

A cura di Sara Leombruno

Antonella Fiordelisi e Anna Pettinelli sembrano due personaggi appartenenti a due mondi completamente diversi: l'una ex concorrente del Grande Fratello Vip e influencer, l'altra conduttrice radiofonica e professoressa ad Amici. Le due, però, nelle ultime ore sono finite al cento delle discussioni sui social a causa di un tweet "al veleno" dell'ex di Edoardo Donnamaria. Fiordelisi si è espressa in modo per nulla carino nei confronti di Pettinelli, e su X (ex Twitter) ha risposto ad una frecciatina che le era stata rivolta ben 9 mesi fa.

Il tweet di Anna Pettinelli

Ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi era stata una delle concorrenti più discusse del reality. La ragazza era una delle concorrenti più forti a livello caratteriale e le sue opinioni – non sempre espresse in modo pacifico – erano state spesso causa di molte discussioni all'interno della casa. Evidentemente alcuni suoi atteggiamenti non erano stati apprezzati dalla prof di Amici, che lo scorso 9 gennaio aveva deciso di postare un tweet esprimendo la sua:

Quello contro l'influencer non era stato l'unico commento di Pettinelli in merito al reality condotto da Alfonso Signorini. Solo qualche settimana dopo, infatti, aveva scritto: "Piangere senza lacrime. Lo fanno nelle fiction di basso livello e al #GFvip. Pessimi attori, copione scadente", sollevando al contempo diverse critiche da parte dei fan del programma, ma anche apprezzamenti da parte di chi giudicava la scorsa edizione di basso livello.

La risposta di Antonella Fiordelisi

Anche se dopo 9 mesi, Antonella Fiordelisi non si è sottratta dal rispondere alla frecciata della speaker radiofonica, e l'ha fatto nel modo più sarcastico possibile: riprendendo le sue esatte parole e riutilizzandole per commentare il suo comportamento ad Amici 2023. "Sono dalla parte di tutti i professori di Amici, o quasi, il quasi si chiama Anna Pettirosso", ha scritto l'influencer, utilizzando un curioso nomignolo per rivolgersi a Pettinelli. Il botta e risposta tra le due sembrerebbe essere terminato, non essendoci stata ancora un'ulteriore risposta da parte della professoressa di canto di Amici. Ma, conoscendo entrambe, non è escluso che la discussione possa continuare.