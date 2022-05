Anna Falchi critica sul Grande Fratello: “C’è gente che si chiude lì per mesi senza problemi” Anna Falchi ha fatto alcune dichiarazioni in merito alla possibilità di intraprendere una missione come quella di Samanta Cristoforetti, svilendo chi per molto meno, come i concorrenti del GF, si chiude a Cinecittà lasciando la famiglia senza problemi.

A cura di Ilaria Costabile

Anna Falchi è stata intervistata dal settimanale Intimità dove ha parlato apertamente della sua carriera, del suo privato, ma anche di possibili esperienze che le piacerebbe fare un giorno. Nel rispondere ad alcune domande la showgirl si è lasciata andare a qualche considerazione più ampia, toccando anche programmi assai noti nel mondo della televisione, come il Grande Fratello Vip.

Le parole di Anna Falchi

La considerazione, in realtà, parte da una domanda leggermente diversa posta alla showgirl, alla quale viene chiesto se fosse disposta a vivere un'esperienza come quella di Samanta Cristoforetti che per un lungo periodo, per questioni che riguardano il suo lavoro, ha lasciato a casa i suoi figli, per intraprendere questa nuova e incredibile missione nello spazio. La conduttrice, quindi, facendo un paragone con l'intento di esaltare il lavoro dell'astronauta, ha dichiarato: "È talmente straordinario quello che fa e che rimarrà nella storia che penso fosse irrinunciabile. C’è gente che si chiude al Grande Fratello per mesi, senza alcun problema. Quello che fa la Cristoforetti invece è lodevole". Insomma, un modo sottile per dire che solo per qualcosa di davvero irrinunciabile, avrebbe potuto valutare l'ipotesi di lasciare la sua famiglia per così tanto tempo.

Le polemiche sulle parole di Anna Falchi

La showgirl, che ha da poco compiuto 50 anni, è stata al centro di alcune polemiche solo qualche settimana fa per aver parlato in un'intervista radiofonica, in maniera piuttosto diretta, dell'abitudine maschile del catcalling. Anna Falchi ha dichiarato di apprezzare questa modalità di approccio da parte degli uomini, considerandola virile, e rivelando di essersi trovata spesse volte a subire atteggiamenti di questo tipo, magari compiacendosi dell'accaduto o non dargli particolarmente peso.