Angelica Livraghi e il bacio a Ferdinando Giordano sui social, gli ex del Gf sono tornati insieme? Spunta su Instagram una foto di Angelica Livraghi e Ferdinando Giordano, entrambi ex volti del Grande Fratello. I due, che sono stati fidanzati per un lungo periodo prima di lasciarsi, si scambiano un bacio per poi postare la foto in rete. È in corso un ritorno di fiamma?

A cura di Stefania Rocco

Spunta sui social una foto che ha acceso la curiosità dei nostalgici delle prime edizioni del Grande Fratello. Nello scatto compaiono Angelica Livraghi e Ferdinando Giordano, entrambi ex concorrenti del reality nel 2011. Fidanzati per qualche tempo, decisero di lasciarsi pochi mesi dopo la loro uscita dalla Casa di Cinecittà. Ma a distanza di 10 anni potrebbe essersi riaccesa la passione. Sul suo profilo Instagram, poche ore fa, Angelica ha pubblicato la foto di un bacio con Ferdinando. La posizione dei due indica una certa intimità, con Giordano che appoggia le labbra quasi all’angolo della bocca della ex fidanzata, decisamente distanti dalla guancia. Lo scatto ha riacceso le speranze di coloro che per anni sono stati loro fan: si tratta di un ritorno di fiamma comunicato a mezzo social network?

Angelica e Ferdinando un anno fa: “Siamo solo amici”

Già un anno fa, Angelica e Ferdinando erano comparsi vicini, cogliendo di sorpresa gli ex spettatori del GF che avevano seguito la loro storia d’amore. Ma la romana aveva chiarito che a legarla a Giordano era esclusivamente un rapporto di amicizia. “Abbiamo iniziato a risentirci, poi è venuto da me in toeletta a portare il suo cane Kleo. Siamo amici ed è bello così”, aveva chiarito Angelica, gettando immediatamente acqua sul fuoco delle speranze dei fan. Speranze che sono tornate a impennarsi oggi con il nuovo scatto condiviso su Instagram.

Perché Ferdinando e Angelica decisero di lasciarsi

La rottura tra Ferdinando e Angelica del Grande Fratello risale al 2011. A pochi mesi dalla loro uscita dalla Casa, i due decisero di allontanarsi definitivamente. Furono i loro ex coinquilini a svelare i motivi della separazione. Secondo Guendalina Tavassi attribuì la colpa a Ferdinando, accusandolo di avere un’altra donna. Erinela Bitri, invece, si disse certa che Ferdinando avesse deciso di interrompere quel rapporto dopo essersi trovato di fronte a una donna diversa rispetto a quella conosciuta nella Casa del GF. Anche Rajae Bezzaz, oggi inviata di Striscia la notizia, attribuì la scelta di separai a Ferdinando: “Lei chiusa tra le quattro mura di casa a lavare e stirare e lui in giro a fare le serate e a raccogliere gli sguardi delle donne che non disdegna neanche un po’. Mi meraviglia che non sia stata Angelica a scaricarlo per prima. Detto questo, voglio anche aggiungere che secondo me Ferdinando non aveva un’amante, ha preferito lasciarla prima di andare con un’altra ragazza”.