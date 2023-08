Matteo Diamante: “Con Martina Nasoni c’è stato un bacio prima del GF. Nikita? Non siamo congruenti” Matteo Diamante è tornato a parlare del rapporto con Nikita Pelizon, dopo un periodo in cui si sono frequentanti: “Le voglio bene, ma non siamo congruenti”. Poi una rivelazione su Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro: “Ci siamo baciati prima del GF Vip”.

Matteo Diamante è tornato a parlare del rapporto con Nikita Pelizon, facendo poi anche alcune rivelazioni su ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ospite del programma Non Succederà più con Giada Miceli, ha raccontato di aver baciato Martina Nasoni, entrata nella casa più spiata d'Italia come ex fidanzata di Daniele Dal Moro.

Tra Matteo Diamante e Martina Nasoni c'è stato un bacio

Matteo Diamante e Martina Nasoni si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip, nella quale sono entrati entrambi in qualità di ex fidanzati, rispettivamente di Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro. In realtà, quello nel reality, non è stato il loro primo incontro. Diamante ha infatti confessato di aver già conosciuto la ragazza, tanto che tra loro c'era stato anche un avvicinamento fisico: "Mesi prima, c‘è stato un bacio. Non ci conoscevamo, ci siamo incrociati a una festa. C'è stato solo un bacio, siamo rimasti amici".

In che rapporti sono ora Matteo e Nikita

Quanto al rapporto con Nikita, Matteo ha raccontato che hanno provato a frequentarsi dopo la fine del GF Vip, dal quale la modella è uscita vincitrice. Tuttavia, nonostante i tentativi e il tempo passato insieme, non sono riusciti a creare il legame di un tempo. "Abbiamo idee diverse, forse siamo cresciuti in maniera differente", ha spiegato Diamante. Poi ha aggiunto: "Ci abbiamo provato ormai così tante volte… Siamo otto miliardi nel mondo, ci sarà una donna che vuole essere amata al 100% da me. Mi ha persino bloccato sui social! ". Anche se non sono tornati a essere una coppia, continueranno a volersi bene: "A Nikita voglio bene, bravissima ragazza, ma non siamo congruenti. Quando non c'è bisogna essere onesti".