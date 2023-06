Matteo Diamante si allontana da Nikita Pelizon: “Ho bisogno di una donna che mi dia l’esclusiva” Matteo Diamante con alcune IG story parla del legame “speciale” che lo legava a Nikita Pelizon, ora arrivato ai titoli di coda: “Con il tempo ho scoperto lati suoi che non mi piacevano. Ho iniziato a svegliarmi da questo sogno, a vederci più chiaro”.

A cura di Gaia Martino

Matteo Diamante con due stories pubblicate su Instagram ha comunicato ai fan di non frequentare più Nikita Pelizon. I due, dopo il percorso al Grande Fratello VIP 7, avevano cominciato a trascorrere del tempo insieme, ma il fuoco tra loro si sarebbe nuovamente spento. "Forse non ci siamo mai frequentati veramente, ma essere connessi a volte non basta".

Le parole di Matteo Diamante

Con due lunghi messaggi postati su Instagram, tra le stories, Matteo Diamante ha spiegato ai fan che la storia con Nikita Pelizon è giunta al capolinea. Nonostante non abbiano mai dato un'etichetta al loro rapporto – "non era una semplice amicizia" ha spiegato – tra loro viveva una particolare "connessione".

Forse non ci siamo mai frequentati veramente, abbiamo provato a passare del tempo insieme ed è stato un sogno. Siamo connessi, ci parliamo con lo sguardo e il sorriso, rimanendo ore a fissarci. Prevediamo quello che l'altro vuole, ma essere connessi a volte non basta.

Il volto televisivo ha confessato di aver scoperto lati del carattere di Nikita che non erano in linea con i suoi: "Con il tempo ho scoperto lati suoi che non mi piacevano e ho iniziato a svegliarmi da questo sogno e vederci più chiaro. Ero distratto perché mi stavo dedicando tanto a lei, ma sono fatto così. Pensavo di costruire qualcosa con basi solide, ma non è possibile. Nei momenti in cui passavamo del tempo insieme il mondo si fermava, tutto tornava al suo posto e sembravamo felici. Stavamo riconoscendo lati di noi nuovi, ma si cresce, si cambia. Negli ultimi due anni le cose sono cambiate, noi siamo cambiati, le nostre mentalità di vedere certe cose sono cambiate e può succedere che due persone vogliono le stesse cose, si vogliono bene, ma nel momento sbagliato".

"Ho bisogno di una donna presente"

Matteo Diamante ha proseguito sostenendo di aver bisogno adesso di una donna presente e la Pelizon ora non sarebbe quella giusta: "Dopo 7 mesi di reclusione capisco la sua voglia di evadere, di libertà, di stare da sola. Io ho bisogno di una donna presente che mi dia l'esclusiva e le attenzioni che mi piacciono, soprattutto nei momenti in cui siamo lontani. Altrimenti è giusto che ognuno vada per la sua strada. Rifarei tutto dall'inizio, non ho buttato via il mio tempo, è solo il momento sbagliato". Per concludere ha sottolineato di non essere mai stato un "amico" dell'ex gieffina, a tenerli uniti un rapporto speciale.