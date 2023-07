Nuovi avvistamenti in pubblico per Micaela Ramazzotti e il personal trainer Claudio Pallitto

Dopo le anticipazioni di Dagospia e le pubblicazioni sui social, arriva anche il servizio del settimanale "Diva e Donna". Micaela Ramazzotti e il personal trainer Claudio Pallitto, ex concorrente di Tamarreide, ormai non si nascondono più. Il settimanale edito da Cairo Editore li mostra allegri e sorridenti mentre conversano all'esterno di un locale.

Prima di Dagospia, non era emersa nessuna informazione riguardo le possibili relazioni di Micaela Ramazzotti dopo la fine del matrimonio con il regista italiano Paolo Virzì. Ora, l'attrice ha deciso di uscire allo scoperto e di mostrarsi accanto a Claudio Pallitto, che ha 38 anni. Dagospia scrisse: "È il film che Paolo Virzì non avrebbe mai voluto girare".

Claudio Pallitto gestisce una palestra nella zona Appia di Roma ed è molto attivo sui social media, dove condivide quotidianamente i progressi e il lavoro svolto con i suoi clienti. Le indiscrezioni, al tempo, suggerivano che la sua palestra fosse frequentata anche da esponenti dell'estrema destra romana. Nel 2011, la popolarità con Tamarreide con dichiarazioni di questo tipo:

Essere tamarro è uno stile di vita, è una forma di carattere. L'abito non fa il monaco e quelli giacca e cravatta non è che non sono tamarri, ne ho visti tanti che so' più tamarri de noi. Sono una persona molto umile e resto umile.