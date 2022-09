Angela Melillo sposerà il compagno Cesare San Mauro, “nozze in segreto tra meno di un mese” Angela Melillo, ex naufraga dell’isola dei Famosi, convolerà presto a nozze con il compagno Cesare San Mauro, avvocato cassazionista. Stando a quanto si legge sul settimanale Chi, la cerimonia sarà tra meno di un mese, poi il viaggio di nozze alle Maldive.

A cura di Elisabetta Murina

Angela Melillo presto sposa. La naufraga della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi convolerà a nozze con il compagno Cesare San Mauro, avvocato cassazionista. La bella notizia tra le pagine del settimanale Chi.

Angela Melillo e il compagno Cesare San Mauro presto sposi

Come si legge tra le pagine del settimanale Chi, nella rubrica Chicche di Gossip, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi convolerà a nozze "in gran segreto tra meno di un mese". Lo sposo è il fidanzato Cesare San Mauro, avvocato cassazionista, a cui è legata da più di sette anni. Non si sa dove si terrà la cerimonia, che potrebbe essere indicativamente tra fine settembre e i primi di ottobre, ma il settimanale di Alfonso Signorini fa sapere che i festeggiamenti saranno tra pochi intimi. Pare poi che i due sposini abbiano già deciso la meta del loro viaggio di nozze: le Maldive. Una romantica fuga d'amore che dovrebbe avvenire subito dopo il matrimonio. Per il momento nessuna comunicazione ufficiale da parte della coppia.

L'amore tra Angela Melillo e Cesare San Mauro

Angela Melillo, showgirl che ha partecipato all'Isola dei Famosi arrivando a un passo dalla fine, è fidanzata con Cesare San Mauro da più di 7 anni. Avvocato cassazionista, romano d'origine, è l'uomo che ha riportato la serenità nella vita dell'ex naufraga dopo un periodo piuttosto movimentato. Il primo incontro a una cena, poi la decisione di non andare subito a convivere per non destabilizzare i figli. Convivenza arrivata solo un anno fa, sempre più sicuri del loro amore, tanto che presto convoleranno a nozze.