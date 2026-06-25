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Ambra e l’amore con Pico Cibelli: “Mi commentò una frase su Instagram. Con lui una quotidianità che non avevo più”

Ambra Angiolini racconta l’incontro col nuovo compagno, Pico Cibelli. L’attrice è felice e dice di aver trovato un’anima affine con cui condividere la propria quotidianità.
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A cura di Ilaria Costabile
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Ambra Angiolini parla per la prima volta della sua storia d'amore con Pico Cibelli, presidente e amministratore delegato di Warner Music Italy con il quale ha iniziato una relazione qualche mese fa. Un amore che la riempie, di cui è felice e che finalmente le ha permesso di vivere una quotidianità come non accadeva da tempo.

Compleanni, foto di momenti insieme, scatti felici, messaggi d'amore è così che finora Ambra Angiolini ha parlato del rapporto con Pico Cibelli, ma al settimanale F racconta nel dettaglio come è nata la loro storia d'amore: "Ci siamo incrociati negli anni perché lavorava con Francesco (Renga, ndr), ma le nostre vite non si sono mai davvero intrecciate". Poi, tra impegni e altro, si sono persi di vita per diverso tempo finché non sono stati social a riavvicinarli: "Durante un podcast sull’amore ho capito una cosa mentre la stavo dicendo. Mi sarebbe piaciuto innamorarmi di qualcuno per come sta al mondo", l'attrice pubblica su Instagram quella riflessione che le era venuta in mente e riceve una risposta proprio da Cibelli che le scrive: "Difficile. Ma ma incredibilmente giusto". 

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Da quel momento è scattato qualcosa che ha permesso ai due di conoscersi in maniera graduale, arrivando al rapporto che hanno costruito fino a oggi. Ambra, quindi, riflette su quanto le è accaduto:

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Quando trovi un’anima affine alla tua non devi inseguirla e non devi aspettarla, te la ritrovi accanto. E allora tutto quello che porta con sé – i figli, gli amici, la sua storia e le sue abitudini, non diventa qualcosa da far combaciare. La scoperta più grande è la quotidianità. Dopo il padre dei miei figli  non l’avevo più condivisa con nessuno.

Se dovesse pensare a qualcosa che del suo compagno la fa stare bene, non ha dubbi nel rispondere: "Il sorriso che porta via la negatività meglio del palo santo. Io, di contro, spero di essere la sua salvia bianca". E pensando, poi, a cos'è che le ha fatto capire che sarebbe stata una storia diversa dalle altre, risponde: "Mi ha vista struccata dal primo giorno". 

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