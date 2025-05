Amber Heard è diventata mamma di due gemelli: “Da sola e alle mie condizioni, nonostante le difficoltà”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Amber Heard è diventata mamma di due gemelli, Agnes e Ocean, fratelli per la primogenita, Oonagh Paige. L'attrice che dopo la battaglia legale con l'ex marito Johnny Depp ha lasciato le scene e vive in Spagna, ha annunciato su Instagram la nascita dei suoi figli nati poco prima della Festa della Mamma. "Diventare madre da sola e alle mie condizioni, nonostante le mie difficoltà con la fertilità, è stata l'esperienza più emozionante della mia vita", ha scritto.

L'annuncio di Amber Heard

Amber Heard con un post su Instagram ha annunciato la nascita dei suoi gemelli, Agnes e Ocean, che le hanno permesso di festeggiare un'indimenticabile Festa della Mamma. L'attrice su Instagram, a corredo di una foto dei piedini dei nuovi arrivati, ha scritto:

La Festa della Mamma 2025 sarà una di quelle che non dimenticherò mai. Sono entusiasta di celebrare la famiglia che ho cercato di costruire per anni. Ho accolto due gemelli nella famiglia Heard. Mia figlia Agnes e mio figlio Ocean mi riempiono le mani, e il cuore.

L'ex moglie di Johnny Depp ha continuato ricordando la nascita della prima figlia, Oonagh, nata attraverso maternità surrogata, e oggi, con i due gemelli, "sto esplodendo di gioia per tre volte". Poi ha concluso: "Diventare madre da sola e alle mie condizioni, nonostante le mie difficoltà con la fertilità, è stata l'esperienza più emozionante della mia vita. Sono eternamente grata per aver potuto scegliere in modo responsabile e consapevole. A tutte le mamme, ovunque siate oggi, io e la mia famiglia dei sogni stiamo festeggiando con voi. Con amore".

Amber Heard oggi "è sia mamma che papà"

Nel dicembre 2024 People.com annunciò che Amber Heard aspettava il secondo figlio. L'attrice di Aquaman su Instagram, si legge, condivise il suo punto di vista riguardo il desiderio di costruire una famiglia senza un partner: "Spero che arriveremo a un punto in cui sarà normalizzato non volere un anello per avere una culla". Si è sempre definita "sia mamma che papà", o "mamma multitasking", scrisse la rivista statunitense: dopo la battaglia legale con Johnny Depp ha messo da parte la sua carriera nel mondo del cinema, si è trasferita in Spagna, per crescere i suoi figli.