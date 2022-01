Amadeus a Sanremo va a messa dall’amico ed ex giornalista Rai Fabrizio Gatta Amadeus questa mattina ha partecipato alla messa della Chiesa San Siro di Sanremo celebrata dall’ex giornalista Rai e amico Don Fabrizio Gatta. Il sacerdote con un tweet ha documentato la piacevole visita.

A cura di Gaia Martino

Amadeus questa mattina ha partecipato alla santa messa della Parrocchia San Siro celebrata da Don Fabrizio Gatta, ex giornalista Rai per 20 anni, amico del direttore artistico e conduttore del Festival che ha deciso di abbandonare la professione per dedicarsi al cammino sacerdotale. È stato a lungo al timone di Linea Verde e Linea Blu e recentemente è stato ordinato sacerdote nella chiesa di Sanremo. Il presentatore della kermesse ha partecipato alla funzione religiosa in compagnia di Lucio Presta e Gian Marco Mazzi, per far visita all'amico ed ex collega, scrive l'ANSA.

La partecipazione di Amadeus alla messa di Don Fabrizio Gatta

"Con la luce negli occhi si sono seduti al primo banco della chiesa e ho visto che hanno seguito la celebrazione e l'omelia con partecipazione e passione" ha commentato Don Fabrizio Gatta. La partecipazione di Amadeus, Lucio Presta e Gian Marco Mazzi alla sua messa è stata una sorpresa "Oggi, tra l'altro, è la ‘domenica della parola' ed ho detto all'assemblea quanto sono importanti le parole, che devono essere di mansuetudine e di carità. Ovviamente chi ha la responsabilità di un mezzo televisivo va incontro a responsabilità e sono sicuro che Ama le sente sulle proprie spalle" sono le parole del sacerdote, riportante dall'ANSA. Don Gatta ha poi aggiornato il profilo Twitter personale per esprimere la sua gioia nell'incontrare Amadeus e Lucio Presta nella chiesa dove celebra la messa. "Quanto bene fanno i gesti e le parole, quelle giuste, dolci, quelle del cuore, in tempi difficili come questi in cui rischiamo di smarrirci" sono le parole scritte sui social a corredo di una fotografia insieme al conduttore.

La domanda su Sanremo

Alla richiesta di "due parole" sulla 72esima edizione Festival di Sanremo in programma dal 1 al 5 febbraio, il conduttore e direttore artistico Amadeus ha risposto così all'uscita della concattedrale di San Siro: "Oggi non si parla di Festival". Dopo aver seguito la messa è tornato subito al lavoro, al Teatro Ariston.