Alice Campello svela il nome scelto per la bambina in arrivo con Alvaro Morata Alice Campello ha svelato via Instagram come si chiamerà la bambina in arrivo dal compagno Alvaro Morata. Il nome scelto per la prima femminuccia di casa è Bella e sarà la prima dopo tre maschietti.

A cura di Elisabetta Murina

Alice Campello e Alvaro Morata diventeranno presto genitori per la quarta volta. Dopo aver annunciato ufficialmente che si tratta di una bambina, la coppia ha fatto sapere quale è il nome scelto per la quarta arrivata in famiglia, la prima femminuccia dopo tre maschi, i gemelli Leo e Alessandro e Edoardo. Il termine della gravidanza è fissato per fine gennaio.

Come si chiamerà la quarta figlia di Alvaro Morata e Alice Campello

Con alcune storie Instagram, in cui ha risposto alle domande dei follower, Alice Campello ha fatto sapere quale nome hanno scelto per la bambina che arriverà presto in famiglia, dopo i gemelli Alessandro e Leo e Edoardo. La prima femmina di casa si chiamerà Bella Morata Campello e, stando a quanto ha raccontato la futura mamma, dovrebbe nascere a fine gennaio. L'influencer ha raccontato anche come sta procedendo la gravidanza, svelando di sentirsi ancora un pò debole tra mal di testa, nausee e stanchezza, ma di essere tuttavia abituata essendo ormai al quarto figlio. Poco dopo l'annuncio della gravidanza, Alice Campello aveva fatto sapere di desiderare una bambina e così è stato.

La quarta gravidanza e il gender reveal

Alvaro Morata e Alice Campello si sono conosciuti nel periodo in cui il calciatore, dal 2014 al 2016, ha giocato in Spagna e da allora non si sono più separati. L'anno successivo le nozze, poi la nascita dei primi due figli, i gemelli Alessandro e Leo. La famiglia si è poi allargata ancora con l'arrivo di Edoardo. E ora la coppia si prepara ad accogliere in casa la prima femminuccia. Il sesso è stato annunciato ufficialmente un mese fa, quando i futuri genitori hanno pubblicato sui social una foto in cui si stringono forte uno all'altra, mentre il cielo alle loro spalle si tinge di una scia di colore rosa. "Ti stiamo aspettando principessa", è il breve messaggio che accompagna la foto. Ora la gravidanza, ha fatto sapere la futura mamma, ha un termine fissato: tra circa cinque mesi l'influencer e il calciatore diventeranno genitori per la quarta volta.