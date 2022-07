Mediaset corregge la gaffe di Elisabetta Gregoraci, doppiato l’errore nel nome di Alvaro Soler Prima della messa in onda della puntata di Battiti Live del 26 luglio, Mediaset corregge la gaffe di Elisabetta Gregoraci che aveva sbagliato il nome di Alvaro Soler. Quel momento è stato doppiato.

Elisabetta Gregoraci doppia se stessa per nascondere la gaffe sul nome di Alvaro Soler. È accaduto nella puntata di Battiti Live trasmessa martedì 26 luglio su Italia1. Durante la registrazione che ha preceduto di qualche settimana la messa in onda, la conduttrice aveva sbagliato a pronunciare il nome del celebre artista spagnolo. Alvaro Soler era diventato “Alvaro Soleil”, una gaffe diventata rapidamente virale sui social. Ma a proposito della quale la rete ha deciso di correre ai ripari prima che la data andasse in onda in tv.

Elisabetta Gregoraci doppia se stessa per nascondere l’errore

Agli attenti spettatori di Battivi Live non è sfuggito quanto accaduto in fase di post produzione a seguito della gaffe commessa da Elisabetta Gregoraci. Quando è andata in onda su Italia1, la presentazione è apparsa perfetta. “Alvaro Soleil” è tornato magicamente a essere Alvaro Soler, come se Gregoraci non avesse mai sbagliato a pronunciare il nome dell’artista. A dimostrare che quel pezzo di puntata è stato doppiato per nascondere l’errore sono i video presenti in rete da settimane.

Alvaro Soler sul palco con Elisabetta Gregoraci

Il live errore commesso dalla moglie di Flavio Briatore non ha disturbato Alvaro Soler che è salito sul palco di Battiti Live con la serenità di sempre. L’artista spagnolo ha perfino improvvisato qualche passo di danza con la conduttrice, archiviando rapidamente la gaffe. Decine gli ospiti che si sono succeduti sul palco del concerto. A esibirsi, oltre a Soler, anche Achille Lauro, Aiello, Aka 7even, Albe, Alessandra Amoroso, Alex Alfa, Alvaro Soler, Ana Mena, Andrea Damante, Anna, Annalisa, Baby K, Berna, Bianca Atzei, Big Boy, Bob Sinclair, Boomdabash, Boro Boro, Caffelatte, Carl Brave, Cedraux, Coez, Cristiano Malgioglio, Dani Faiv, Dargen D’Amico, Darin, Deddy, Dolcenera, Elettra Lamborghini, Elodie, Emis Killa, Erwin, Fabrizio Moro, Federico Rossi, Fedez, Follya, Francesca Michielin, Francesco Renga, Franco126, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gemelli Diversi, Giordana Angi, Hal Quartièr, Hansel Delgado, Il Volo, Irama, Kayma, La Rappresentante di Lista, Lazza, LDA, Le Vibrazioni, Lola Indigo, Loredana Bertè, Luchè, Luigi Strangis, Madame, Malika Ayane, Mara Sattei, Marco Mengoni, Matteo Romano, Max Gazzè, Mecna e Coco, Michele Bravi, Mr. Rain, Myss Keta, Nika Paris, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rettore, Rhove, Riki, Rkomi, Rocco Hunt, Room9, Sangiovanni, Shade, Sissi, Tananai, Tancredi, The Kolors, Tommaso Paradiso, Topic, Vegas Jones.