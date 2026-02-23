Alexandra Daddario e Andrew Form divorziano: la coppia si separa un anno dopo la nascita del figlio

Alexandra Daddario e Andrew Form hanno reso pubblica la decisione di separarsi. Dopo tre anni di matrimonio, hanno preso due strade separate “di comune accordo”: “Cresceranno comunque insieme il figlio”, le parole a People.com.

Alexandra Daddario e Andrew Form hanno annunciato il divorzio. Tre anni dopo aver celebrato il loro matrimonio, e dopo un anno e mezzo dalla nascita del figlio, la celebre attrice e il produttore cinematografico hanno reso pubblica la loro decisione di separarsi. Attraverso una nota rilasciata a People.com, hanno fatto sapere che la scelta è stata presa di comune accordo, "con affetto e rispetto": "Continueranno a crescere insieme il loro bambino", ha fatto sapere una fonte a loro vicina.

L'attrice di The White Lotus e star del remake cinematografico di Baywatch, aveva sposato Andrew Form nel luglio 2022, un anno dopo averlo conosciuto. Hanno celebrato le nozze in un locale jazz di New Orleans, e dopo la cerimonia, la coppia si è divertita con gli invitati nel quartiere francese della città, al Bar Marilou, tra panini, tarocchi e musica. Nel luglio 2024 fu resa pubblica la gravidanza dell'attrice, in dolce attesa del suo primo figlio con il produttore cinematografico, già papà di Rowan e Julian, nati dalla precedente relazione con Jordana Brewster.

L'amore nato ai tempi del Covid

La relazione tra i due, giunta ora al capolinea, era sbocciata durante la pandemia. Ai tempi del Covid, nel 2021, le strade di New York erano poco affollate: si incontrarono al centro, e "lui disse ciao mentre io lo stavo guardando. Ricambiai il ciao, e ridemmo entrambi", raccontò lei. Scattò il colpo di fulmine che li spinse a cenare insieme. Si fidanzarono nell'agosto del 2021 e poco dopo già parlavano di matrimonio. Fu lei a svelare a Vogue, dopo le nozze, che la proposta fu un vero sogno: "Mi portò al Four Seasons per essere vicini alla spiaggia. Uscimmo fuori, lui si girò chiedendomi di sposarlo". A distanza di tre anni, qualcosa non è andato: la coppia ha deciso di separarsi per motivi non resi pubblici, ma la scelta sarebbe stata presa di comune accordo.