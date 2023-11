Alessia Ligotti avrebbe un nuovo amore dopo Temptation Island, le foto sui social con il ragazzo Alessia Ligotti avrebbe ritrovato l’amore dopo la rottura con Federico Viviani a Temptation Island. Sui social ha pubblicato alcuni scatti con un ragazzo di nome Massimiliano Calabrese, lontano dal mondo dello spettacolo e personal trainer di professione.

A cura di Elisabetta Murina

Alessia Ligotti avrebbe ritrovato l'amore. Dopo la rottura con Federico Viviani e la frequentazione con il tentatore Lorenzo Di Curzio, l'ex protagonista del programma sarebbe ora fidanzata con Massimiliano Calabrese, personal trainer lontano dal mondo dello spettacolo. A farlo pensare alcune foto pubblicate sui social.

Le foto insieme sui social

Alessia Ligotti avrebbe voltato pagina dopo la rottura con Federico Viviani. A dimostrarlo alcuni scatti che l'ex protagonista di Temptation Island ha pubblicato sul suo profilo Instagram. I due appaiono felici, complici e sorridenti durante una gita a Napoli. La ragazza ha commentato le immagini con un cuore marrone e tra i commenti c'è anche quello dell'amica Alessia Bottiglia, che a sua volta aveva partecipato al programma. "Bellissimi" ha scritto. Il ragazzo in questione, come si può vedere sbirciando il suo profilo Instagram, si chiama Massimiliano Calabrese, vive a Trieste ed è un atleta e personal trainer.

Il percorso di Alessia Ligotti a Temptation Island

Alessia Ligotti ha partecipato a Temptation Island 2023 insieme al fidanzato di allora, Federico Viviani. Il loro è stato un percorso piuttosto turbolento: durante il falò di confronto, terminato con la scelta di prendere strade separate, il ragazzo ha confessato di non averla mai amata negli anni in cui sono stati insieme. "A me non viene da baciarla, non so abbiamo un rapporto da fratello e sorella. Le auguro di stare bene, ma non mi ha preso", aveva detto lui.

Dopo la fine del programma, nessuno dei due è tornato sui propri passi, anche se avevano a sentirsi. "Ci sentiamo, siamo in buoni rapporti", aveva raccontato Alessia sui social, dove era anche intervenuta per difendere Federico chiedendo che non venisse più insultato per le sue scelte.