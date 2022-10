Alessandro Cecchi Paone: “Con Simone sesso cinque volte a settimana, a letto lo chiamo ‘bionda’” Nell’intervista ad altissimo tasso erotico rilasciata a Le Iene, Alessandro Cecchi Paone racconta l’intimità con il compagno Simone Antolini.

A cura di Stefania Rocco

La storia d’amore tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini è ormai di dominio pubblico. Il giovane compagno del famoso giornalista è diventato celebre questa estate, quando le foto del settimanale Chi hanno ufficializzato la loro storia d’amore. Quelle foto avevano provocato negli appassionati forte curiosità, anche e soprattutto a causa della differenza d’età tra i due e del fatto che Cecchi Paone avesse preferito non svelare, almeno inizialmente, l’identità del compagno. A distanza di qualche mese da quel momento, Simone è uscito allo scoperto e, solo poche ore fa, ha accettato dei parlare dell’intimità con Alessandro di fronte alle telecamere de Le Iene.

La vita sessuale di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

“Cinque volte a settimana con due giorni di riposo. Sì, ogni tanto ci riposiamo “, esordisce così il giornalista raccontando la frequenza dei rapporti sessuali col compagno. Poi garantisce: “Io reggo bene ancora, ma devo fare una assicurazione sulla vita”. E, a domanda diretta, specifica qual è la parte del corpo dell’altro che gli piace di più: “Il cu*o”. Meno diretto Simone: “Le gambe”, che però si sbilancia circa le misure di Cecchi Paone: “È lungo una media normale”. La chiusura del giornalista, in risposta alla domanda circa eventuali nomignoli utilizzati durante il sesso: “Lo chiamo ‘bionda’”.

Chi è Simone Antolini

Simone Antolini ha 23 anni ed è uno studente universitario diventato popolare per essere il compagno di Alessandro Cecchi Paone. Come raccontato nell’intervista rilasciata a Fanpage.it, ha scoperto la sua omosessualità solo di recente. A lungo, infatti, è stato legato alla sua precedente compagna. Proprio le similitudini con la storia di Cecchi Paone lo avevano spinto a contattarlo via Instagram, compiendo così ili primo passo nei confronti del giornalista. La relazione tra i due è ormai diventata importante e di dominio pubblico.