Alessandra Mastronardi beccata di nuovo a Roma con il suo Gianpaolo, gli scatti al calar del sole Alessandra Mastronardi è stata beccata nuovamente per le strade di Roma in compagnia di Gianpaolo, il suo nuovo compagno, con il quale si è concessa una passeggiata al calar del sole.

A cura di Ilaria Costabile

Alessandra Mastronardi è una delle attrici più amate del nostro cinema e pur non vivendo stabilmente in Italia negli ultimi mesi è stata spesse volte paparazzata per le strade romane. Anche stavolta, infatti, i fotografi di Diva e Donna l'hanno beccata in compagnia del suo nuovo compagno, tale Gianpaolo, con il quale si stava godendo una passeggiata al calar del sole.

Le nuove foto con Gianpaolo

L'attrice, dopo il primo scatto che la vedeva in compagnia del dentista romano, non aveva lasciato in commenti in merito alla sua nuova liaison, ma a distanza di pochi mesi eccola nuovamente mano nella mano con la sua dolce metà. Secondo quanto riportato dal settimanale, i due avrebbero passeggiato a Villa Borghese, dove sono stati avvistati a parlare animatamente e poi si sono diretti sulla terrazza del Pincio, come si vede nella foto pubblicata dal giornale, in cui lui le tiene delicatamente le mani, con il sole che sta per tramontare alle loro spalle.

La fine della storia con Ross McCall

L'attrice si gode le vacanze in Italia, come ha mostrato anche su Instagram con un breve video in cui raccoglie i momenti più belli e divertenti di alcuni giorni trascorsi nelle meravigliose località che offre la penisola, tornando poi a Roma dove è stata anche ospite alla sfilata di Valentino. La storia con Ross McCall fa ormai parte del passato, nonostante rappresenti un momento importante e significativo nella vita di Alessandra Mastronardi che aveva scelto di vivere a Londra, non soltanto per questioni lavorative, ma anche per la possibilità di costruire una quotidianità con il suo fidanzato. In merito alla rottura con l'attore inglese è sempre stato ribadito in questi mesi che la loro storia si è chiusa "nel rispetto di entrambe le parti" e soprattutto "senza nessun tipo di dramma romanzesco".