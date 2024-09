video suggerito

Stefania Orlando paparazzata con Furkan Palali di Terra Amara, con loro Anna Pettinelli e Ibrahim Çelikkol È Furkan Palali, che interpreta il personaggio di Fikret Fekeli Yaman in “Terra Amara”, l’attore con cui Stefania Orlando è stata paparazzata a Roma. Negli scatti i due si scambiano tenerezze ed effusioni dopo aver cenato in un noto ristorante di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Furkan Palali, conosciuto per aver interpretato il personaggio di Fikret Fekeli Yaman nella fiction “Terra Amara”, è stato paparazzato a Roma in compagnia di Stefania Orlando. Nelle foto, diffuse in anteprima dal settimanale Chi, i due appaiono abbracciati e intenti a scambiarsi sguardi complici. In base alle prime indiscrezioni, sembra che i due siano andati a cena al Met, noto ristorante della Capitale situato nelle zone di Ponte Milvio. La conduttrice e Palali, che sarà uno dei prossimi concorrenti di Ballando con le Stelle, però, non erano soli: con loro c'erano Anna Pettinelli e Ibrahim Çelikkol, che interpreta Hakan nella serie.

Subito dopo la cena, Orlando e Palali si sono appartati in atteggiamenti intimi ed è proprio lì che sono stati immortalati. L’attore 37enne ha dichiarato di essere single, ma chissà che questo non possa essere l'inizio di una frequentazione con l'ex concorrente del Grande Fratello. In una storia pubblicata su Instagram da Anna Pettinelli, si vede proprio l'ex gieffina in compagnia della conduttrice radiofonica e dei due attori. "Cenettina", ha scritto Pettinelli a corredo del filmato, che è stato prontamente repostato da Orlando.

Finita la storia con Marco Zechini?

Dopo la separazione da Simone Gianlorenzi, l'uomo con cui ha fatto coppia per più di dieci anni e aveva sposato piuttosto di recente, Stefania Orlando aveva cominciato una storia d'amore con l'avvocato Marco Zechini. A parlarne era stata la conduttrice stessa lo scorso giugno al settimanale Nuovo. "Sto vivendo questa storia giorno per giorno e non nascondo che ci sono tutti i presupposti giusti perché possa andare avanti. Mi auguro che tra noi proceda tutto per il meglio", aveva detto. Questa volta, però, aveva confessato la conduttrice, il suo intento era di tenere riservate le sorti della loro relazione. E, infatti, non è certo che tra i due sia veramente finita, non essendo arrivata alcuna comunicazione dai diretti interessati. Ma, considerando gli scatti con Furkan Palali, non è escluso che possa essere andata proprio così.

Stefania Orlando e Marco Zechini, fonte Instagram