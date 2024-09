video suggerito

Stefania Orlando commenta ironica le foto con Furkan Palali di Terra Amara: “Gli insegno l’italiano” Stefania Orlando è stata paparazzata con Furkan Palali, attore turco della soap Terra Amara. Nelle foto del settimanale Chi, i due si abbracciano e si scambiano sguardi complici, lasciando intendere una certa intimità. “Ero ad una cena con il nostro agente, sono la sua insegnate di italiano”, ha detto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Stefania Orlando è stata paparazzata a Roma con Furkan Palali, l'attore turco noto per il suo ruolo nella soap Terra Amara. Nelle foto diffuse dal settimanale Chi, i due si abbracciano e si scambiano sguardi complici, lasciando intendere una certa intimità. In realtà, però, tra loro non ci sarebbe nessun flirt in corso. A fare chiarezza, commentando le immagini che la ritraggono, è stata la diretta interessata nel salotto di Pomeriggio Cinque.

Le parole di Stefania Orlando sulle foto con Furkan Palali

Ai microfoni di Myrta Merlino, nella puntata di Pomeriggio Cinque del 5 settembre, Stefania Orlando ha commentato le foto che la ritraggono con Furkan Palali, interprete di Fikret Fekeli Yaman in Terra Amara. "Ero ad una cena con il nostro agente, che abbiamo in comunque. Hanno scattato queste foto", ha spiegato l'ex concorrente del GF Vip. E, senza precisare niente riguardo la natura del loro rapporto, ha aggiunto: "Diciamo che io sono la sua insegnante di italiano. Mi ha detto ‘insegnami l'italiano".

Negli scatti diffusi dal settimanale di Alfonso Signorini, i due non erano soli. Con loro, a cena in un noto ristorante di Roma, c'erano anche Anna Pettinelli e Ibrahim Çelikkol, collega di Palali, che interpreta il personaggio di Hakan in Terra Amara. L'attore 37enne aveva dichiarato di essere single. In una storia pubblicata su Instagram, la stessa coach di Amici aveva inquadrato l'amica e mostrato di essere a cena con lei, scrivendo: "Cenettina".