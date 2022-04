Alessandra Mastronardi ha un nuovo amore? L’attrice paparazzata a Roma Alessandra Mastronardi potrebbe avere una nuovo amore. L’attrice è stata beccata a Roma accanto ad un uomo, dopo la fine della storia con l’attore inglese Ross McCall.

A cura di Ilaria Costabile

Alessandra Mastronardi avrebbe trovato un nuovo amore, almeno stando a quanto riportato sul settimanale Diva e Donna, dove è stato pubblicato uno scatto dell'attrice in compagnia di un uomo che potrebbe essere la sua nuova fiamma. Dopo la fine dell'amore con l'attore inglese Ross McCall, con il quale aveva un relazione da qualche anno, destinata ad un futuro matrimonio, pare che adesso qualcosa possa essere cambiato.

Lo scatto con un nuovo partner

Sorridente e spensierata per le vie di Roma, accanto ad un uomo che sembra le stia tenendo la mano, così Alessandra Mastronardi è stata beccata dal settimanale Diva e Donna, che riporta anche il nome del nuovo presunto partner, Gianpaolo, che sarebbe un noto dentista romano. Niente di ufficiale, ovviamente, al momento non è stato rivelato nulla dall'attrice che non è mai stata particolarmente avvezza a parlare della sua vita privata, ancor di più dopo una storia finita da qualche mese e che ha suscitato un certo interesse dopo le notizie che circolavano su un possibile matrimonio della coppia.

La fine dell'amore con Ross McCall

Attorno alla fine della storia tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall aleggiava già dai primi segnali di allontanamento dei due, preludio della definitiva rottura, l'ipotesi che nella vita dell'attrice vi fosse un altro uomo che, quindi, avrebbe minato la solidità della coppia insieme già da diversi anni. In quell'occasione, la protagonista de "L'allieva" non aveva esitato a commentare piccata quanto avessero scritto sul suo conto, smentendo le voci di un presunto tradimento e dichiarando: "Fortuna che è stata una storia finita nel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco, anche perché a quello ci pensano i giornali di gossip a quanto pare". Insomma, nulla che potesse far pensare alla nascita di un nuovo amore già all'inizio di quest'anno, ma a distanza di qualche mese, potrebbe essere cambiato qualcosa.