Alec Baldwin diventa nonno, la figlia Ireland ha partorito la piccola Holland Alec Baldwin è diventato nonno: la figlia Ireland, 27 anni, ha dato alla luca la piccola Holland, avuta con il compagno Rac, nome d’arte di André Allen Anjos.

A cura di Elisabetta Murina

Alec Baldwin è diventato nonno. La figlia Ireland, 27 anni, ha partorito la sua prima figlia, la piccola Holland. A dare l'annuncio la stessa neo mamma con un tenero scatto sui social, che la ritrae insieme al fidanzato Rac, nome d'arte di André Allen Anjos.

L'annuncio della nascita

È stata la stessa Ireland ad annunciare la nascita della sua prima figlia, pubblicando su Instagram un tenero scatto di famiglia. Nella foto si vede la neo mamma con il compagno Rac, mentre insieme stringono tra le braccia la piccola Holland. Un nome particolare per la nuova arrivata, che la coppia aveva scelto già diversi mesi prima, dopo aver scoperto il sesso. "La chiameremo Holland. Io sono l'Irlanda, quindi un altro nome di paese perché volevamo essere coerenti", aveva raccontato in un podcast. Così l'attore Alec Baldwin, padre di Ireland, e la compagna Kim Basinger sono diventati nonni.

La grande famiglia di Alec Baldwin

La famiglia di Alec Baldwin si allarga sempre più. L'attore ha 7 figli con la moglie Hilaria, che ha 38 anni: Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo e Lucia e la piccola Ilaria Catalina Irena, nata a settembre. Per Ireland è stata una gravidanza piuttosto difficile e la sua famiglia, ovvero papà Alex e la mamma Kim Basinger, non è mai stata del tutto serena. A gennaio la neo-mamma aveva scritto sui social: "La gravidanza è difficile. Prende così tanto da te, non ero pronta e mi sento sola". Un commento che appariva come un attacco rivolto proprio alla famiglia di origine: "E' difficile non essere vicini alla famiglia perché sono idioti con cui non voglio avere niente a che fare", aveva poi aggiunto. La sua infanzia si è svolta sullo sfondo della separazione dei suoi genitori, avvenuta nel 2002 dopo vent'anni di matrimonio e di una rancorosa battaglia per la custodia che si è trascinata per anni.