Albe e Serena innamorati si godono le vacanze, a settembre la ballerina di Amici volerà a New York Albe e Serena si godono qualche altro giorno insieme nelle acque della Sardegna prima della partenza della ballerina per New York a settembre. E ci scappa anche un salto a casa D’Alessio.

A cura di Ilaria Costabile

Foto del settimanale Chi

Vacanze all'insegna della tenerezza per Serena Carella e Alberto La Malfa, ovvero Albe di Amici, che trascorrono alcuni giorni insieme in Sardegna, prima della partenza di lei per New York. La loro storia d'amore nata sotto i riflettori, nella casetta del talent show di Canale 5 prosegue a gonfie vele. Come mostrano le foto del settimanale Chi, i due sono sempre più innamorati e soprattutto inseparabili.

Gli scatti rubati in Sardegna

Dopo aver vissuto in simbiosi da settembre fino a maggio, Serena e Albe, una volta lasciata la scuola di Maria De Filippi, continuano a coltivare il sentimento scoppiato tra le mura di Cinecittà cercando di far coincidere i loro impegni, ma soprattutto godendosi questi giorni d'estate in uno dei posti più incantevoli d'Italia. Gli obiettivi dei fotografi di Chi, infatti, li hanno beccati in Sardegna, nel Golfo di Santa Marinella nei pressi di Porto Rotondo, dove in acqua si scambiano baci ed effusioni, mostrandosi più affiatati che mai. Dopo una bella nuotata, poi, è il momento di godersi un po' di relax, al sole. I due, però, non sono soli e infatti compare a loro fianco anche Luca D'Alessio, diventato uno degli amici più stretti di Albe e infatti la loro amicizia prosegue più forte che mai. I tre, poi, si spostano dalla spiaggia alla casa di Gigi D'Alessio, nelle vicinanze, dov il cantante e padre di LDA, sta trascorrendo le sue vacanze insieme alla compagna Denise Esposito.

La storia a distanza tra Serena e Albe

La partenza di Serena, che grazie alla sua partecipazione ad Amici potrà frequentare la prestigiosa Ailey School di New York, è ormai vicina. A settembre la ballerina farà i bagagli per seguire uno dei suoi più grandi sogni, perciò ogni momento insieme al suo Albe è più che prezioso. Il cantautore, però, ha rivelato in più occasioni di non essere preoccupato per la distanza e ha anche ironizzato sulla questione dicendo: "Ho fatto un calcolo, da casa mia a casa sua, a Cerignola, con il treno ci metterei 7 ore, che è più o meno quanto volo un Milano New York. Andrò a trovarla". In fondo, dopo la Sardegna e Parigi lo scorso giugno, non resta che arrivare in America.