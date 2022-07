Le vacanze in Italia di Kate Hudson con la figlia, dalla Costiera Amalfitana all’arte di Roma Vacanze all’italiane per Kate Hudson: la star quest’anno ha scelto l’Italia come meta delle sue vacanze estive. In compagnia della figlia è andata alla scoperta dell’Isola di Capri e della Costiera Amalfitana, facendo poi tappa anche nella Capitale. Il tutto immortalato con diversi scatti sui social.

A cura di Elisabetta Murina

Le star di Hollywood amano le bellezze italiane. Molte di loro quest'anno hanno scelto proprio l'Italia come meta delle vacanze estive, passando dalle città d'arte alle coste, senza dimenticare le isole. Emma Roberts, Angelina Kolie, ma anche Russel Crowe e Kate Hudson. E proprio l'attrice, vincitrice del Golden Globe come migliore attrice non protagonista per Quasi Amici nel 2001, ha condiviso sui social una serie di scatti che la ritraggono alla scoperta della Penisola insieme alla figlia Rani Rose.

Kate Hudson fa tappa a Capri e in Costiera Amalfitana

Da ormai un paio di settimane, come testimoniano le foto pubblicate sul suo profilo Instagram, l'attrice si trova in Italia. La prima tappa è stata l'isola di Capri, una delle mete più romantiche e famose anche all'estero. Insieme alla piccola Rani Rose, nata nel 2018 dalla relazione con il compagno Danny Fujikawa, la star è andata alla scoperta dell'isola. Si è prima immortalata durante una gita in barca, trascorsa rilassandosi e prendendo il sole, poi mentre visitava le caratteristiche viette capresi, lasciandosi sorprendere dalle vetrine insieme alla figlia.

Kate Hudson e la figlia a Capri

Lasciata l'Isola di Capri, Kate Hudson è partita alla volta di Nerano, un piccolo borgo che rappresenta il punto d'incontro tra la Costiera Sorrentina e quella Amalfitana. Qui si è immersa appieno non solo nelle bellezze italiane, ma anche nelle tradizioni culinarie, con un pranzo presso il ristorante Lo Scoglio a base di pomodorini e mozzarella, tipici delle zone. L'attrice ha poi condiviso un selfie in compagnia dell'amica Laurie Lynn Stark, questa volta a Positano. Insieme hanno pranzato in una splendida terrazza affacciata direttamente sul mare. "Qualche volta abbiamo solo bisogno di un pò di tempo tra ragazze", ha scritto ad accompagnare lo scatto.

Kate Hudson alla scoperta delle bellezze di Roma

Dopo aver visitato alcune località della Costiera, Kate Hudson e la figlia sono partite per Roma. Come mostrano gli scatti pubblicati sui social, passeggiano mano nella mano per le vie della Capitale alla scoperta delle storie e delle tradizioni della città italiana simbolo nel mondo. La star si è immortalata anche mentre sorseggia un caffè e mangia un piatto di spaghetti insieme alla figlia, in pieno stile italiano.