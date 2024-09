video suggerito

Carlo Conti in vacanza, tra baci con la moglie Francesca Vaccaro e tuffi con il figlio Matteo Carlo Conti e le foto della vacanza in Sardegna con la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo. Ad attendere il conduttore, un’intensa stagione televisiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlo Conti prende il sole e la moglie lo bacia

Carlo Conti si gode le vacanze con la famiglia prima di tornare in TV. Per lui è alle porte una stagione carica di impegni lavorativi. Il 13 e il 14 settembre sarà al timone dei Tim Music Awards con Vanessa Incontrada, ma all'orizzonte c'è anche una nuova edizione di Tale e Quale Show (in partenza il 20 settembre) e, a febbraio, il Festival di Sanremo 2025. Prima, però, ha trascorso qualche giorno in barca in Sardegna con la famiglia.

Carlo Conti in Sardegna con la moglie Francesca e il figlio Matteo

Carlo Conti e il figlio Matteo Fonte: Chi

Il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti che ritraggono Carlo Conti in vacanza in Sardegna con la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo. Un po' di relax prima della frenetica nuova stagione televisiva. Negli scatti diffusi dal magazine diretto da Alfonso Signorini, il noto conduttore si rilassa al sole mentre la moglie lo coccola, poi chiacchiera con il figlio e, insieme a lui, si allontana su una tavola da sup. Francesca sorride e si gode la scena. Al ritorno, Carlo Conti fa una doccia e poi si dedica al lavoro. Il settimanale Chi, infatti, lo ha immortalato mentre chiacchiera con Ferdinando Salzano fondatore di Friends&Partners che si occupa dell'organizzazione dei Tim Music Awards.

Carlo Conti e l'amore per la sua famiglia

Carlo Conti ha imparato a bilanciare il lavoro con la vita privata. Non dimentica mai di ritagliarsi dei momenti da trascorrere in compagnia dei suoi affetti più cari: la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo. In un'intervista rilasciata qualche anno fa al settimanale Oggi, il conduttore disse della sua famiglia:

Matteo è il mio orgoglio, il mio spettacolo più bello. Altro che guardare la televisione, è lui lo show più bello. Per lui ho capovolto tutte le mie priorità. Adesso al centro di tutto c'è lui, Matteo. Francesca è la donna della mia vita, il mio amore, la madre di Matteo, la persona con cui mi diverto a scherzare, a giocare, a parlare di cose importanti.