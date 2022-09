Serena Carella in partenza per New York grazie ad Amici, l’abbraccio e il saluto del fidanzato Albe È arrivato il momento dei saluti per Albe e Serena, costretti a separarsi per la partenza della ballerina che grazie ad Amici ha conquistato un pass per New York, dove studierà in una delle scuole più prestigiose al mondo. L’abbraccio e i saluti in aeroporto.

A cura di Gaia Martino

Dopo aver trascorso le vacanze estive insieme, è arrivato il momento di separarsi per Albe e Serena, i due ex allievi di Amici che si sono conosciuti e innamorati nella scuola del talent show. Durante la finale dell'ultima edizione del programma, lo scorso 15 maggio, la ballerina si è aggiudicata una borsa di studio all'estero, a New York, e in queste ore è iniziato il suo viaggio. Il fidanzato l'ha accompagnata all'aeroporto per l'ultimo abbraccio.

Il saluto di Albe alla fidanzata Serena

Con il sorriso stampato sul volto Albe abbraccia e saluta la fidanzata Serena Carella, pronta a vivere una magica esperienza a New York. "Buon viaggio bestie" con diverse emoticon di cuori ha scritto sulla foto che li ritrae mentre si stringono forte.

A pochi mesi dalla partenza, lo scorso giugno, il giovane cantante non sembrava essere spaventato per la distanza che lo avrebbe separato dalla fidanzata. "Ci vedremo come fanno tutte le coppie a distanza" – disse a Casa Chi – "Ho fatto un calcolino, la distanza da casa mia a casa sua in Italia è uguale a quella da casa mia a New York. Il tempo è quello" aggiunse. Dopo il termine del talent la loro storia è proseguita a gonfie vele nonostante abitassero in due città diverse, lui a Alfianello, lei a Cerignola: trovandosi già distanti, Albe ha mostrato sin da subito la sicurezza che la loro relazione non avrà problemi con la lontananza Italia-America.

La borsa di studio di Serena vinta ad Amici

Grazie alla sua avventura nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Serena Carella ha vinto una borsa di studio all'estero. Nel corso della finale andata in onda lo scorso 15 maggio le hanno comunicato il traguardo conquistato: "Siamo lieti di offrirle la borsa di studio per studiare al prossimo anno accademico, congratulazioni". La ballerina studierà in pieno centro a Manhattan, in una delle scuole più prestigiose al mondo.