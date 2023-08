Alba Parietti alla hater: “Non sarai mai me”, poi blocca i commenti su Instagram Criticata per le foto in costume postate su Instagram, Alba Parietti risponde per le rime a una hater e poi blocca i commenti sotto le sue foto. Alla donna la conduttrice aveva scritto: “Puoi fare tutti gli squat che vuoi, non sarai mai me”.

A cura di Stefania Rocco

Alba Parietti a 62 anni sfoggia un fisico decisamente invidiabile. Proprio per questo, probabilmente, la conduttrice si è ritrovata bersaglio delle critiche feroci degli haters che l’hanno costretta a disattivare i commenti su Instagram. Dopo avere postato sul suo profilo alcuni scatti in costume realizzati durante le vacanze a Formentera, la donna si è ritrovata a dover rispondere alle critiche (alcune velate, altre decisamente sfacciate) dei suoi detrattori.

Lo scontro tra Alba Parietti e la haters

“La vanità non è stupidità, alla mia età ha qualcosa anche di poetico perché sai che il dono prima o poi ti verrà tolto e lo vuoi conservare più a lungo possibile. È un peccato? Andrò all'inferno? Pazienza, lo preferisco per la compagnia al paradiso dove sicuramente il clima è migliore”, aveva scritto Alba postando una foto in bikini, per poi sfidare gli haters appostati dietro le tastiere, “Adesso sfogatevi… l'amo è lanciato”. Le critiche non si sono fatte attendere. Ai tanti apprezzamenti, si sono aggiunti i commenti di chi ha puntato il dito contro la conduttrice, rimproverandole un’eccessiva vanità. “Purtroppo il buon gusto è per pochi. L’esposizione del fondoschiena da parte di una ultra sessantenne è proprio fuori luogo. Anche perché si da la zappa sui piedi da sola”, si legge in un commento. In un altro, invece, un’utente scrive: “Devi fare molti squat e poi forse, fare foto del genere”. Ed è proprio a questo commento che Alba ha replicato piccata: “Puoi fare tutto gli squat che vuoi, non sarai mai me”.

Prosegue la storia d’amore con Fabio Adami

Accanto ad Alba, ormai da mesi, c’è il compagno Fabio Adami, con il quale fa felicemente coppia fissa. È lui che la conduttrice tagga in alcuni dei suoi scatti ed è sempre lui a sostenerla, anche lontana dagli schermi di televisioni e smartphone. Nato nel 1967 a Roma, Adami lavora come sales manager di Poste Italiane. Separato e padre di due figli, è un appassionato di padel.