Non Sono Una Signora, Alba Parietti: “Una seconda edizione? Speranzosa, dalla Rai segnali positivi” Alba Parietti ha parlato della seconda edizione di Non Sono Una Signora, lo show in onda su Rai1 con protagoniste le Drag Quuen. Sono molto speranzosa, ho avuto segnali positivi da parte dell’azienda”, ha detto la conduttrice.

A cura di Elisabetta Murina

Si è da poco conclusa la prima edizione di Non Sono una Signora, lo show di Alba Parietti che per la prima volta ha portato su Rai1 il mondo delle Drag Queen. Dopo che la messa in onda è stata posticipata per più volte, il programma ha trovato posto nel palinsesto estivo della rete e ha riscosso un notevole successo. Intervistata da TvBlog, la padrona di casa ha parlato dei progetti per la prossima stagione.

Alba Parietti e la seconda edizione di Non Sono Una Signora

Nonostante le iniziali difficoltà dell'argomento e ill continuo posticipare, Non sono una Signora ha riscosso un ottimo risultato in fatto di ascolti, posizionandosi anche anche nei primi trend sui social. A proposito dell'idea di una seconda edizione, Alba Parietti è fiduciosa: "Non sono una signora è un programma che accoglie, non respinge nessuno. È un programma fatto per creare una allegra intimità e divertimento. Spero si possa pensare di farne una seconda edizione. Io sono molto speranzosa in questo senso". E anche della Rai sembrano arrivare buone notizie: "Ho avuto segnali positivi da parte dell’azienda dopo la messa in onda. Ora se son rose, come si dice, fioriranno. Il programma ha fatto ascolti superiori alla media di rete ed è stato ai primi posti come trend sui social network. Mi sembra una bella cosa".

L"ombra oscura" su Non Sono Una Signora

Lo show di Alba Parietti, inizialmente, dove essere mandato in onda nel dicembre 2022, durante il periodo natalizio. Poi però sono iniziati una serie di rinvii che lo hanno trasformato in "una specie di oggetto misterioso". "Si è pensato che il programma non fosse adatto al periodo natalizio. Poi si è pensato di mandarlo in onda a febbraio. Ma in quel periodo era previsto Il Cantante mascherato e si è deciso che due programmi cosi simili non potessero andare in onda contemporaneamente", ha spiegato la conduttrice.