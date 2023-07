Francesco Oppini drag queen in Non sono una signora, la reazione di Alba Parietti ignara di tutto Durante la puntata di Non sono una signora di giovedì 13 luglio, tra le drag queen in gara c’era anche Saetta McDown. Dietro il travestimento c’era Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti che ha assistito sbigottita all’esibizione, realizzata a sua insaputa.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di giovedì 13 luglio è andata in onda una nuova puntata di "Non sono una signora", lo show condotto da Alba Parietti in cui dei personaggi noti del mondo dello spettacolo si mettono alla prova entrando nel mondo delle Drag Queen. In questo appuntamento, però, non sono mancate sorprese per la conduttrice che, infatti, ha assistito ignara di tutto alla performance di suo figlio, Francesco Oppini.

Alba Parietti scopre che il figlio è una delle drag

Tra le drag queen della serata, infatti, compare anche una cera Saetta McDawn, con una capigliatura verde fluo, un vestito zebrato piuttosto aderente, capace di esibirsi in performance canore e danzanti che hanno suscitato non poco stupore, sia nei giudici che nella conduttrice stessa. Quando si è trattato di svelare l'identità della "signora" in questione, Alba Parietti è rimasta esterrefatta e si è scagliata scherzosamente contro gli autori, perché il figlio per realizzare questa sorpresa non le aveva risposto per ben tre giorni. Entusiasta della sua esibizione, però, chiede divertita: "Cosa rimarrà di Saetta, la femmina che non ho mai avuto, in te?" e l'ex gieffino risponde:

Per adesso una tendinite! A parte gli scherzi, io ringrazio tutti perché il lavoro che c'è dietro è davvero estenuante. È stata un'esperienza veramente divertente, infatti non l'ho sentita come un peso. L'unico peso eri tu! Sei troppo attenta e attiva, non si sa mai come placarti.

L'accoglienza di Non sono una signora

Lo show, dopo svariati rimandi nel corso dell'anno, è arrivato su Rai2 in prima serata, suscitando una certa curiosità da parte del pubblico che, prima d'ora, non si era mai dovuto relazionare con il variegato e variopinto mondo delle drag queen sulla tv pubblica. Un'opportunità, quella offerta ad Alba Parietti, di far conoscere una realtà sfaccettata e nella quale molti protagonisti si sono calati con divertimento e ironia. Intanto, anche in termini di ascolti, la trasmissione è arrivata al 7% di share, con quasi un milione di telespetattori davanti alla tv.