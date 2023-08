Matrimonio Segre/Seymandi a Torino, Alba Parietti: “Un moderno ed educato delitto d’onore” Il commento di Alba Parietti a proposito del caso della settimana, il matrimonio saltato tra Massimo Segre e Cristina Seymandi con la lettera, letta in publico, in cui il futuro sposo elencava i presunti tradimenti della compagna.

A cura di Stefania Rocco

Il matrimonio mai celebrato tra Massimo Segre e Cristina Seymandi è diventato rapidamente il caso del momento. Il plateale gesto del banchiere che, nel corso della festa di fidanzamento ha annunciato che non avrebbe sposato la compagna, leggendo davanti a tutti gli inviati una lettera in cui si elencavano i suoi presunti tradimenti, ha avuto enorme ripercussioni mediatiche sulla ex coppia. Tanto che perfino numerosi personaggi famosi hanno commentato i fatti accaduti a Torino. L’ultima, in ordine di tempo, è stata Alba Parietti che del capoluogo del Piemonte è originaria.

Il commento di Alba Parietti

Al noto matrimonio torinese, Parietti ha dedicato un post su Instagram. “La vendetta è un piatto che va consumato caldo ma tenendolo al freddo per servirlo a pieno. Un moderno ed educato modo di mettere la merda nel ventilatore e servire un delitto d’onore esangue. Un delitto bianco”, ha scritto l’attrice e conduttrice, “La torinesità è sicuramente nello stile di questo piatto, servito con clamore. Un uomo innamorato e tradito che lascia con una platealità totale e dei modi educati, mesti e gentili. ‘Lascio libera la donna che amo di farsi una vita con chi ama e per lei provvederò comunque io’. Cosa che non fanno molto spesso i potenti o i ricchi con donne con le quali magari hanno condiviso vite intere e figli. Traduzione: questa donna pagata io l’ho. Come una moderna Traviata, Margherita Gautier, la signora delle camelie, viene lasciata a una festa ma con l’abito avvelenato di Medea e non con un pugno. Ma quella carezza è una pugnalata”

Alba Parietti critica Massimo Segre: “Una forma di esibizionismo”

Parietti continua a criticare Segre e la scelta di esibire in pubblico una faccenda che sarebbe dovuta restare nel privato: “Sono torinese e riconoscono nello stile il falso cortese che non è falso e cortese. La falsa grazia per noi, data da quell’educazione sabauda che fa parlare a voce bassa e ferma, evita le piazzate ma trafigge con crudeltà anche verso se stessi. Una forma esibizionistica all’ennesima potenza e un narcisismo perfido intelligente, freddo ma sofferente, liberatorio che taglia la testa e si obbliga a ritrovare dignità”. La conduttrice associa l’atteggiamento del mancato sposo a un modo di fare prettamente torinese: