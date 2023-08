Vannacci attacca lo show di Alba Parietti, che ribatte: “Lui è inquietante, niente di torbido per le famiglie” Nell’ormai celebre libro del generale Vannacci, Il mondo al contrario, c’è un preciso attacco allo show “Non sono una signora”. La conduttrice ha risposto al militare in Tv: “C’è solo pregiudizio, quando in Tv la fluidità viene derisa va tutto bene”.

A cura di Andrea Parrella

Il libro del generale Vannacci è diventato il tema più dibattuto della fase crepuscolare di questa estate 2023. "Il mondo al contrario" è il libro autoprodotto che è valso al generale una sospensione dal suo ruolo, decisa dal ministro della Difesa Crosetto, ma che allo stesso sta garantendo a Vannacci una visibilità senza precedenti su giornali e Tv per un libro che non ha nemmeno una casa editrice alle spalle.

Il generale Vannacci contro Non sono una signora

Tra i bersagli di Vannacci c'è anche il programma condotto da Alba Parietti, Non sono una signora, trasmesso a inizio estate su Rai2. "In Tv viene esaltata in maniera sbilanciata l'omosessualità. Lo dimostra il nuovo programma di Parietti Non sono una signora – scrive Vannacci – continuando nella ormai diffusa e certosina opera di banalizzazione e normalizzazione dell'ideologia della fluidità di genere".

La risposta di Parietti a Vannacci

Attacco cui ha risposto la stessa Parietti, ospite di Filorosso, talk condotto dalla giornalista Manuela Moreno. "Quando nelle altre trasmissioni la fluidità viene derisa, trasmissione in cui ci sono personaggi che si travestono in modo macchiettistico, va tutto bene. Quando, viceversa, il mondo delle drag che esiste da sempre ed è anche un mondo artistico, viene rappresentato degnamente, allora diventa una cosa scandalosa. Io credo che questo programma, tra l'altro messo in onda da persone che hanno a che fare con la nuova Rai, non abbia nulla di scandaloso. È piaciuto, non ha offeso nessuno e io credo che certe forme di pregiudizio il pubblico delle famiglie non l'abbia avuto. Il pregiudizio, semmai, sta proprio nelle parole, nel volersi inventare situazioni per cui i bambini e le famiglie dovrebbero vedere qualcosa di torbido dove del torbido non c'è". Quindi Parietti, condividendo il pensiero espresso da Ferruccio De Bortoli nella stessa trasmissione, ha parlato direttamente dello stesso Vannacci e dell'operazione editoriale:

