Cristina Seymandi risponde a Massimo Segre: “Nella sua testa solo fantasmi, sui tradimenti pensi a lui” Dopo le pubbliche accuse di tradimenti da parte dell’ex, Cristina Seymandi smentisce le ricostruzioni di Massimo Segre: “Vi assicuro che le persone che ha citato sono tutti fantasmi. Sui tradimenti pensi a lui. Da che pulpito viene la predica”.

Cristina Seymandi nega tutto quello che ha riferito l’ormai ex compagno e dice di non essere per nulla scalfita da quanto le è accaduto. La donna è finita suo malgrado al centro dell’attenzione mediatica dopo che il suo ex Massimo Segre ha messo in piazza i presunti tradimenti, interrompendo la loro relazione con un discorso davanti agli amici in una festa in cui dovevano annunciare il loro matrimonio.

“È stata una pagliacciata, i primi giorni non ho dormito ma ora la vivo con distacco” ha spiegato infatti la donna a La Stampa, ricostruendo quanto accaduto quella sera del 27 luglio scorso quando quello che era il suo compagno, figura di spicco della finanza torinese, ha afferrato il microfono per dire che era tutto finito per via di alcuni presunti tradimenti della donna.

“Questa sera, desidero regalare a Cristina la libertà di amare. Amare una persona, un noto avvocato, a cui tiene chiaramente più che a me" aveva detto davanti a tutti Segre, rincarando poi la dose: "So anche che prima di lui hai avuto una relazione con un noto industriale".

Una ricostruzione che Cristina Seymandi però smentisce completamente. “Vi assicuro che le persone che ha citato sono tutti fantasmi. E a proposito di tradimenti lui deve pensare a se stesso in primis. Da che pulpito viene la predica” ha dichiarato infatti la donna, aggiungendo: “Lui è un uomo molto vendicativo. Ma io non mi sento scalfita. La verità verrà fuori. E ripeto mi spiace forse più per lui che per me. E poi per tutte le persone che sono venute fuori attorno a questa vicenda che in realtà non c’entrano nulla”.

Secondo Cristina Seymandi, il suo ex sarebbe stato manipolato da qualcuno e la riprova sarebbe proprio il video fatto col telefonino e che qualcuno ha poi fatto girare. “Quando parlava ho detto ‘Questo è impazzito’. Ma sono certa che c’è qualcuno dietro di lui che ha soffiato sul fuoco, insomma, l’ha manipolato” sostiene infatti ’imprenditrice torinese che però non sembra scalfita: “Non me l’aspettavo ma ci vuole altro per piegarmi”.