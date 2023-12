Al GF Greta Rossetti parla del flirt con Michele Morrone: “È durato tre mesi, Mirko sapeva tutto” Al Grande Fratello, Greta Rossetti ha rivelato alcuni dettagli riguardo la sua frequentazione con Michele Morrone, noto attore della saga di film “365”: i due sarebbero stati insieme per circa tre mesi e Mirko ne era a conoscenza. “Lui mi aveva chiesto di andare in America con lui”, ha raccontato la concorrente.

A cura di Elisabetta Murina

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella casa del Grande Fratello, dopo la puntata del 16 dicembre, Greta Rossetti si è lasciata andare ad alcune confessioni notturne. Prima si è sfogata riguardo alla decisione di Mirko Brunetti di lasciarla in diretta, poi ha parlato del padre e infine della storia avuta con Michele Morrone.

Greta parla della frequentazione con Michele Morrone

Chiacchierando prima con Federico e poi con Anita, Greta ha rivelato alcuni dettagli riguardo la sua frequentazione con Michele Morrone, noto attore della saga di film "365", che aveva confermato già tempo fa. Stando alle sue parole, i due sarebbero stati insieme per circa tre mesi e Mirko ne era a conoscenza:

Se vai fuori e fai una ricerca, vedrai che mi associano a tutti i calciatori della serie A. Con Michele siamo stati insieme tre mesi. Quello è vero, Mirko di ‘Miky' l'ha sempre saputo, gliel'ho sempre raccontato. Mi hanno associato a tante persone, se Mirko ci crede significa che non ha capito nulla di me e non possiamo stare insieme.

Ad Anita, stando a quanto riporta Biccy, Greta ha poi raccontato che la situazione con Morrone stava procedendo per il verso giusto, fino a quando lui non le ha fatto una proposta: "Andava tutto bene, mi ha anche chiesto di andare con lui in America perché doveva promuovere un film, ma lì ho detto di no. Poi vabbè è finita dopo tipo tre mesi“.

Quando Greta confessò il flirt con Morrone

Il flirt di Greta con Michele Morrone risale alla scorsa estate. Dopo la pubblicazione di alcune foto insieme, in particolare di una in cui lei lo abbracciava, l'ex tentatrice era intervenuta per rispondere alle critiche ricevute, In molti l'hanno attaccata perché credevano che fosse solo interessata alla visibilità:

Possiamo smetterla con questo racconto che Greta vuole solo visibilità? E basta. La frequentazione con Michele la state tirando fuori voi, io l'ho vissuta in maniera totalmente privata. Se avessi voluto visibilità l'avrei tirata fuori da tempo e io in primis. Sono io che cerco visibilità o voi che non avete una vita?