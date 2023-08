Greta Rossetti ha avuto una storia con Michele Morrone: “Vissuta in maniera totalmente privata”

Dopo la segnalazione che la vede abbracciata a Michele Morrone, Greta Rossetti rompe il silenzio e conferma di aver avuto tempo fa una storia con l’attore: “Io l’ho vissuta in maniera totalmente privata. Se avessi voluto visibilità l’avrei tirata fuori da tempo e io in primis”.

Greta Rossetti la scorsa estate ha avuto una relazione con Michele Morrone. Dopo la pubblicazione della segnalazione – condivisa da Amedeo Venza con una foto in allegato che vede l'ex tentatrice abbracciata all'attore – la diretta interessata è intervenuta per mettere un punto alle conseguenti critiche ricevute. Molti utenti social l'avrebbero attaccata perché, secondo il loro parere, sarebbe solo interessata ad avere visibilità. Così ha rotto il silenzio:

Possiamo smetterla con questo racconto che Greta vuole solo visibilità? E basta. La frequentazione con Michele la state tirando fuori voi, io l'ho vissuta in maniera totalmente privata. Se avessi voluto visibilità l'avrei tirata fuori da tempo e io in primis. Sono io che cerco visibilità o voi che non avete una vita?