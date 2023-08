Michele Morrone coinvolto in una rissa, l’attore avrebbe preso a pugni un 24enne finito in ospedale Michele Morrone, attore italiano diventato noto in tutto il mondo con il film Netflix 365, è rimasto coinvolto in una rissa in una località turistica in Puglia. L’uomo avrebbe preso a pugni un 24enne.

A cura di Stefania Rocco

Rissa in strada per Michele Morrone, attore italiano diventato famoso grazie al film erotico polacco 365, disponibile su Netflix. Il fatto è avvenuto a Campomarino, località turistica in provincia di Taranto. Il 32enne avrebbe preso a pugni un 24enne. Secondo una ricostruzione pubblicata dal Corriere, il pomeriggio del 7 agosto Morrone avrebbe aggredito il giovane a causa di uno sguardo considerato “invadente”. Secondo altre voci, invece, la lite sarebbe nata per motivi automobilistici per poi degenerare nella scazzottata al termine della quale il giovane è finito in ospedale. Il 24enne, originario di San Marzano di San Giuseppe, ha riportato contusioni al corpo e al volto ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Maruggio che stanno indagando sui motivi della rissa. I due uomini coinvolti, invece, hanno già affidato la vicenda ai rispettivi legali.

I resoconti social

Sono già numerosi i resoconti che circolano sui social a proposito dell’incresciosa vicenda. Secondo una ricostruzione, Morrone e il 24enne avrebbero litigato per motivi di parcheggio. "Oggi Michele Morrone ha fatto a botte con un ragazzo a Campomarino in Puglia per una questione di parcheggi. Gli ha spaccato lo specchietto e ha tirato calci e pugni alla macchina. Sono arrivati allo scontro fisico quando anche il ragazzo è sceso dalla macchina. Le persone intorno hanno chiamato i carabinieri e le ambulanze", ha invece raccontato un'altra fonte al portale Very Inutil People. Per il momento, l’attore non ha rilasciato alcuna dichiarazione, nemmeno a mezzo social, dov'è sempre molto attivo. L'ultima Instagram story risale a qualche ora fa ma non contiene alcun riferimento ai fatti di cui sarebbe stato protagonista nel pomeriggio di ieri.