Perla Vatiero al GF parla con Greta Rossetti: “Sapevi che avresti creato disagio, non siamo amiche” Greta Rossetti e Perla Vatiero a poche ore dalla puntata si sono confrontate sul rapporto tra loro e quello che le lega a Mirko Brunetti. Perla ha dichiarato alla new entry che “sapeva che avrebbe creato disagio” con il suo ingresso: “Io mi sento libera, voglio conoscere altre persone”, la replica.

Perla Vatiero e Greta Rossetti trascorse le prime 24 ore insieme nella casa del Grande Fratello, hanno cercato un confronto. Questa mattina le due concorrenti hanno parlato della delicata situazione nella quale si trovano e la new entry ha ribadito che "era tutto prevedibile". Dopo lo sfogo di Greta sulla reazione di Mirko Brunetti, Perla Vatiero ha sostenuto che era ovvio che il suo ingresso creasse disagio.

Il confronto tra Perla Vatiero e Greta Rossetti

Perla Vatiero e Greta Rossetti questa mattina hanno parlato del trio che si è formato nella casa del GF. La new entry ha spiegato alla sua inquilina di aver parlato con Mirko Brunetti e di essere sicura di non provare più nulla per lui:

Ho parlato con Mirko, ho cercato di fargli capire che a prescindere dal sentimento, siamo due persone diverse. Lui si sente così perché ci sei tu e si sente in imbarazzo. A prescindere dal sentimento che prova, per me è finita. Non ci tornerei insieme, siamo troppo diversi. Abbiamo corso troppo sbagliando perché è stato tutto uno sbaglio, volevo dirgli di sentirsi libero. Prendo le cose alla leggera, basta avere un rapporto civile. Lui si fa più paranoie. Io sono sicura che lui non provi niente per me. Siamo il giorno e la notte.

Perla Vatiero le ha così fatto notare che era scontato che il suo ingresso creasse disagio: "Si crea disagio a prescindere. Se scegli di venire qui, sai che crei disagio. Sei consapevole e dici "sono immatura, non ci penso", no, ci ho pensato io se entrare o no, pensa te". Greta Rossetti ha replicato comunicando che il programma starebbe preparando "nuove dinamiche".

Greta Rossetti: "Preparano altre dinamiche"

Senza entrare nei dettagli, Greta Rossetti ha confessato a Perla Vatiero che del loro trio presto non se ne parlerà più. "Fuori, ad oggi, mi sento libera come dentro la casa. Voglio conoscere altre persone. Spero che non se ne parli più del trio. Succederanno altre dinamiche, non dipese da me. Tutto questo piace, questo si vuole far vedere" ha dichiarato prima di zittirsi per non rivelare dettagli.

Perla Vatiero rivolgendosi alla sua inquilina ha poi chiarito riguardo il loro rapporto: "Io ho metabolizzato tante cose. Posso star male, rivivere delle cose qui dentro è difficile. Parlando di me e te, mi è dispiaciuto per le cose social. Io non ti ho risposta a tante cose, non ho mai osato e creato dinamiche inutili perché stressano. Non mi interessava fare quel gioco, non mi appartiene. Mi dispiace per la storia di Milano". "Avrei dovuto capirti" ha replicato Greta Rossetti. "Io ad un'amica dico delle cose, do consigli, la metto sulla strada giusta. Tu non sei mia amica, sentivo delle cose e le ho dette a lui" ha continuato Perla in riferimento alle accuse rivolte alla sua inquilina prima che entrasse nella casa. Il loro confronto è stato poi interrotto dagli autori che hanno cambiato regia.