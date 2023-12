Mirko Brunetti infelice al GF per l’ingresso di Greta Rossetti, lei: “Sapeva che sarebbe successo” Mirko Brunetti non avrebbe preso bene la decisione del GF di far entrare Greta Rossetti come nuova concorrente. Lei a Sara Ricci nel pomeriggio ha confessato: “Sapeva che sarebbe successo, di cosa si meraviglia? Uno dei motivi per i quali è entrato è questo”.

Greta Rossetti all'indomani del suo ingresso nella casa del Grande Fratello ha commentato la reazione di Mirko Brunetti. Oggi il concorrente ha raccontato di non essere contento dell'arrivo della sua ex: "Non provo più niente per lei" ha confessato a Fiordaliso. Dopo aver dormito a lungo e trascorso la giornata con il muso, ha provato a sfogarsi con la sua inquilina. Intanto l'ex tentatrice di Temptation Island ha rivelato: "Lui lo sapeva che sarebbe successo tutto questo".

Le parole di Greta Rossetti

Greta Rossetti nel pomeriggio ha commentato con Sara Ricci la reazione di Mirko Brunetti al suo ingresso. L'ex tentatrice di Temptation Island ha contestato l'atteggiamento adottato dal suo ormai ex fidanzato, sostenendo che nella casa del Grande Fratello si è verificato ciò che lui già sapeva: "Dal momento in cui tu entri, dentro di sé lo sapeva che sarebbe successo. Lo sapeva. Uno dei motivi per i quali è entrato, è questo. Non avrebbero mai messo lui e basta, lo sa anche lui. Di cosa si meraviglia? Non lo neghiamo, è ipocrisia".

La nuova concorrente ha poi dichiarato che desidererebbe avere un confronto: "Vedo che sta male e mi dispiace. Ho paura che se mi avvicino Perla possa rimanerci male, che possa fraintendere. Vorrei chiarire il tutto per far si che lui possa continuare il suo percorso in modo libero". Prima di fare il suo ingresso aveva già confessato di sperare in un ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero: "Farò di tutto per farli tornare insieme" aveva infatti detto in una chat privata con una fan.

"Non provo più niente per Greta": la confessione di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti non ha preso bene l'ingresso di Greta Rossetti nella casa del Grande Fratello. Durante una chiacchierata con Fiordaliso ha dichiarato di non provare più nulla per la sua ormai ex fidanzata e alla domanda "Sei arrabbiato che è entrata?" ha risposto con un "Sì" deciso.