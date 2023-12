Greta Rossetti: “Mirko ha scelto i social. Ho vissuto cose più gravi, mio padre era recluso” Dopo la puntata del Grande Fratello, Greta Rossetti ha commentato la parole di Mirko Brunetti, che l’ha lasciata in diretta: “Non è vero che si è rotta la magia, ha sentito la pressione”. Poi HA parlato di suo padre, che avrebbe passato un periodo in carcere: “Io ora sono qui, lui era recluso da un’altra parte. Non mi vergogno. Ha pagato per i suoi errori”.

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del 16 dicembre del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha lasciato definitivamente Greta Rossetti. Dopo la sua uscita dalla Casa, l'ex concorrente si è collegato in diretta e ha svelato la sua decisione: prendere le distanze dalla 25enne, sostenendo che tra loro la "magia" di un tempo si sia rotta e non sia possibile recuperarla. La concorrente è scoppiata a piangere, poi dopo la diretta si è sfogata con Federico Massaro lasciandosi andare anche ad alcune rivelazioni sulla sua famiglia.

La reazione di Greta alle parole di Mirko

Dopo la puntata, in giardino con Federico Massaro, Greta ha commentato tutto quello che è successo. La ragazza non crede che la "magia" tra lei e Mirko si sia rotta davvero, quanto che lui sia stato influenzato da pressioni mediatiche esterne:

Non è vero quello che ha detto della magia che si è spezzata tra noi, penso solo si sia fatto prendere da una questione mediatica che tutti gli andavano contro, che non sapeva prendere una decisione, allora ha deciso di distanziarsi da entrambe. Io però lo ringrazio perché mi ha dato una grande mano, mi ha fatto aprire gli occhi. Ha sentito la pressione, ho capito che un uomo che non ha le "castagne", anzi, non dico che non le ha ma non come voglio io. Ad oggi è indifendibile, ha scelto i social non se stesso.

Greta parla del padre: "Lui era recluso, non mi vergogno"

Greta ha poi parlato di suo padre, sostenendo che lui sia un uomo con le "castagne", a differenza di Mirko, perché nella vita ha affrontato situazioni molto più difficili senza mai tirarsi indietro e pagando per i suoi errori. Stando alle parole della concorrente a Federico, il padre avrebbe passato un periodo in carcere:

Ho affrontato cose molto grosse, sono stata dietro a mio padre a cui sono successe cose molto grandi, che a confronto queste non sono nulla. Io ora sono reclusa qui al Grande Fratello, lui era recluso da un’altra parte. E per quanto mi ha fatto soffrire, lui le ha affrontate, quello per me è un uomo. Credimi che mio padre mi ha fatto tanto male, ma nonostante tutto gli voglio un gran bene. Sai cosa mia ha detto prima che partissi? Io avevo paura a venire qui, perché comunque avevo creato dei pregiudizi dentro la Casa, lui mi ha detto ‘io sono entrato lì dentro, posto peggiore di quello non esiste e tu non hai la forza di entrare lì?’.

Sottovoce, Federico ha detto poi a Greta: "È andato in p..? Se non vuoi dirlo, io non lo dico". La concorrente ha risposto decisa: "Sì, ma non ho vergogna a dirlo. Lui ha sbagliato, ha pagato per i suoi errori. Io gli sono stata sempre vicino, tranne negli ultimi anni, quello è un uomo per me, non è uno che si fa prendere dal fatto mediatico".