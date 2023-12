Greta Rossetti racconta la storia con Michele Morrone al GF, l’attore reagisce male Michele Morrone, attore diventato celebre grazie alla saga Netflix 365 Giorni, avrebbe palesato un profondo fastidio dopo le dichiarazioni di Greta Rossetti al GF a proposito della loro relazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Michele Morrone, attore diventato celebre grazie alla saga Netflix 365 Giorni, avrebbe manifestato profondo fastidio di fronte alle dichiarazioni di Greta Rossetti nella Casa del Grande Fratello a proposto della loro relazione. L’influencer e l’attore sono stati insieme per circa tre mesi prima di lasciarsi quando Morrone, impegnato a fare promozione negli Stati Uniti, avrebbe chiesto alla giovane di seguirla, ottenendo da parte sua un rifiuto. Queste circostanze son state rese note dalla gieffina nella Casa di Cinecittà, generando un chiacchiericcio che avrebbe infastidito non poco l’attore.

Greta Rossetti insieme a Michele Morrone

“Michele Morrone infastidito: è attentissimo alla sua privacy”

Secondo il settimanale Chi, quanto raccontato da Greta nella Casa del Grande Fratello non avrebbe fatto piacere a Morrone. “In una puntata del Grande Fratello, Greta Rossetti ha raccontato di avere avuto una storia, durata tre mesi, con l’attore di 365 Giorni. La relazione è finita quando lui le ha chiesto di seguirlo negli Stati Uniti per la promozione di un film. Come ha reagito Morrone di fronte a queste confessioni fatte nella casa del Grande Fratello? Pare che si sia molto infastidito e c’è un motivo preciso. Da sempre l’attore è attentissimo alla sua privacy e non ama il gossip”, si legge sulla rivista. Greta non sa ancora qual è stata la reazione dell’ex fidanzato ma potrebbe scoprirlo in una delle prossime puntate del GF.

Che cosa ha raccontato Greta Rossetti su Michele Morrone

Greta ha raccontato ad Anita Olivieri e Federico Massaro la relazione con Morrone vissuta anni prima del suo ingresso nella Casa: “Andava tutto bene, mi ha anche chiesto di andare con lui in America perché doveva promuovere un film, ma lì ho detto di no. Poi vabbè è finita dopo tipo tre mesi”.