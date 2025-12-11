Adriana Abascal annuncia la rottura con Emanuele Filiberto sui social, poi cancella tutto: cosa sta succedendo

Risalirebbe a questa mattina un post pubblicato da Adriana Abascal in cui avrebbe annunciato la rottura con Emanuele Filiberto. Poi, però, la modella avrebbe cancellato il contenuto. Lo staff della modella: “Si tratta solo di un momento di riflessione”. Cosa sta succedendo.

Risalirebbe a questa mattina un post pubblicato da Adriana Abascal sul suo profilo Instagram in cui avrebbe annunciato la fine della storia con Emanuele Filiberto di Savoia, che i due avevano ufficializzato a marzo 2025. Poi, però, la modella avrebbe fatto dietro front, cancellando il contenuto. Il suo entourage avrebbe chiarito l'accaduto a un noto settimanale spagnolo: "Non si tratta di una rottura definitiva, piuttosto di un momento di riflessione". Cosa sta succedendo.

Il post di Adriana Abascal poi cancellato

“Condivido, con il cuore pesante, che, come a volte deve accadere, il nostro viaggio insieme è giunto al termine. I prossimi capitoli rimangono non scritti, delicatamente sospesi tra ciò che è stato e ciò che potrebbe accadere”. Sarebbero state queste le parole contenute nel post che Adriana Abascal avrebbe pubblicato questa mattina sul suo profilo Instagram, secondo quanto riportato dal noto settimanale spagnolo Hola.com. Del contenuto, però, al momento non c'è traccia: la modella lo avrebbe rimosso qualche minuto dopo la pubblicazione.

L'indiscrezione dalla Spagna: "Solo un momento di crisi"

Per fare chiarezza sulla vicenda, la redazione di Hola.com ha contattato l'entourage di Abascal, che ha riferito una versione diversa dei fatti: "Non si tratta di una rottura definitiva, piuttosto di un momento di riflessione. Ci sono possibilità di riconciliazione". Al momento, dunque, non ci sarebbe alcuna rottura, solo un momento difficile che la coppia starebbe attraversando. L’ultima apparizione pubblica della coppia risale a metà novembre a Firenze, quando i due avevano preso parte insieme ad alcuni eventi legati alla Consulta dei Senatori del Regno e agli Ordini Dinastici di Casa Savoia.

La reazione di Emanuele Filiberto

Dopo i rumors sulla pubblicazione del post di Abascal, il Principe Emanuele Filiberto ha preferito il silenzio, concentratosi sui suoi impegni lavorativi. Novella 2000, tuttavia, riferisce che lui stesso avrebbe confidato agli amici più stretti che la storia con la modella sarebbe davvero arrivata al capolinea. Nessun colpo di scena né motivi clamorosi ci sarebbero dietro la rottura: chi gli è vicino racconta che, semplicemente, tra i due non ci sarebbe più sintonia. Nessun tradimento, nessun litigio irrecuperabile, solo caratteri troppo diversi per continuare insieme. Le versioni restano plurali e diametralmente opposte: non ci resta che aspettare che a intervenire siano i diretti interessati.