Adriana Abascal sulla rottura con Emanuele Filiberto: “Non sono disposta a fare l’amante, è ancora sposato”

Adriana Abascal racconta la fine della sua storia con Emanuele Filiberto, spiegando i motivi che l’hanno portata a chiudere: “Mi aveva fatto capire che stesse avviando le pratiche del divorzio. Dopo un anno insieme invece la situazione era sempre la stessa”.
Adriana Abascal chiarisce pubblicamente i motivi della rottura con Emanuele Filiberto. La relazione, durata un anno, si è conclusa tra incomprensioni e aspettative diverse, confermate anche dall’ufficio stampa dei Savoia. Ora la modella spiega che tra i motivi della rottura, c'è il fatto che il suo ormai ex compagno è ancora sposato: "Non sono disposta a fare l'amante".

La versione di Adriana Abascal sulla rottura con Emanuele Filiberto

Intervistata dal settimanale Chi, la modella e imprenditrice messicana respinge le accuse di chi l’ha dipinta come ossessionata dal titolo nobiliare: “Non mi interessa diventare principessa, come qualcuno che non mi conosce abbastanza si è permesso di dire”. Per lei, i valori personali e la fede cattolica hanno pesato più di ogni altra cosa. Adascal spiega in modo chiaro perché ha scelto di chiudere la storia: “Non ho mai chiesto nulla. E poi, principessa di un regno che non c’è… Ho il mio lavoro e i miei figli di cui occuparmi, ma non sono disposta a essere l’amante di Emanuele Filiberto come di nessun altro. Sono i miei principi e la mia fede cattolica a impedirmi di restare con un uomo che amo, stimo e che forse amerò per sempre, ma che è ancora sposato”.

"Vorrei essere la sua fidanzata, non la sua amante"

La delusione verso l’ex è evidente: “Mi aveva fatto capire che stesse avviando le pratiche del divorzio. Dopo un anno insieme invece la situazione era sempre la stessa. Avrà i suoi motivi, io però non posso assolutamente presentarmi come fidanzata, se non è così”. Nonostante il dolore per la fine della storia, mantiene un tono rispettoso verso la sua relazione ormai finita, definendo Emanuele Filiberto come "un uomo straordinario": "Approvo il suo impegno nel sociale, ma ho i miei valori. Non posso non rispettarli. Ma vorrei essere la sua fidanzata, non la sua amante”.

